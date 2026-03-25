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Festival de literatura ocupa salas do Cinemark

Inscrições para o Festival de Literatura do Salvador, que acontece a partir de quinta (26), podem ser feitas no app do Salvador Shopping

Doris Miranda

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:00

Veja quem vai participar Crédito: divulgação

Para celebrar os 477 anos de Salvador, o Salvador Shopping e o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social realizam a terceira edição do Festival de Literatura do Salvador, de quinta (26) a domingo (29), no Cinemark. o tema das conversas é Histórias da Bahia que Brilham nas Telas. Idealizado pela jornalista Carmen Peixoto, o festival conta com curadoria da diretora, roteirista e escritora Mira Silva e apoio da Livraria Leitura.

A programação reúne escritores, atores e roteiristas para debater os caminhos que conectam literatura e dramaturgia. A abertura, às 18h30 da quinta, contará com uma performance especial do ator Jackson Costa, interpretando Vadinho, personagem de Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado. Na sequência, será realizada a mesa A Baianidade Amadiana em Planos, Cores e Movimentos, com mediação da cineasta e jornalista Ceci Alves e participação do ator Luis Miranda, da diretora Cecília Amado e do cineasta, roteirista e jornalista Sérgio Machado. A atividade inclui a exibição do filme Capitães da Areia, de Cecília.

Na sexta (27), às 18h30, o público poderá acompanhar a mesa Sonhos, Esperanças e Resistências – A Ginga Soteropolitana nos Palcos e Telas, que reúne nomes como dramaturgo e roteirista Elísio Lopes Jr., a multiartista Larissa Luz e a escritora e atriz Rita Santana, além do escritor e dramaturgo Aldri Anunciação, que também assina o roteiro do filme Medida Provisória e a dramaturgia do musical Torto Arado.

No sábado (28), às 9h30, será realizada a mesa A Cena Tá Preta – Potência, Identidade e Estética do Negro em Ação, que tem participação dos atores Valdineia Soriano, Cássia Valle e Jorge Washington.