ANNYEONG - CULTURA COREANA

Fãs fazem campanha para proteger privacidade do BTS durante shows no Brasil

ARMY organiza ações de conscientização e regras de convivência para evitar tumultos em aeroportos, hotéis e espaços públicos durante passagem do grupo pelo país



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:28

BTS na turnê Arirang Crédito: Reprodução

Tumultos em aeroportos, concentração nas proximidades de hotéis, perseguição em passeios nas horas livres e abordagens aos membros do BTS são comportamentos combatidos desde já pelos fãs do grupo no Brasil. No último final de semana, os artistas apresentaram shows da turnê Arirang em El Paso, nos Estados Unidos, e algumas dessas cenas ligaram um alerta no fandom: os artistas têm direito à privacidade, respeito e segurança fora dos palcos.

Neste final de semana, o grupo chegou ao México para três dias de shows e, além de ser recebido no Palácio Nacional pela presidente Claudia Sheinbaum, os membros foram surpreendidos por uma multidão de 50 mil fãs que aguardavam do lado de fora do palácio presidencial para vê-los. Vídeos que circularam na internet mostram o público organizado e cantando trechos da música Hooligan, o que deixou o grupo emocionado, chegando a registrar em suas redes sociais a comoção dos fãs mexicanos.

BTS na era Arirang 1 de 34

A cena triste veio no final do encontro, quando uma multidão cercou os carros dos artistas. Porém, uma outra parcela de fãs decidiu proteger os membros durante a passagem pela Cidade do México, compartilhando na internet notas e localizações falsas para confundir fãs que escolhem perseguir o grupo (conhecidos como sasaengs) e evitar que o BTS tivesse dias tumultuados por lá.

“Sabemos que o ARMY sempre preza pela segurança e pela discrição em relação à vida pessoal dos membros, e que essa atitude não é, de forma alguma, aceitável” (Post do @army.namjoona12).

No Brasil, o BTS se apresentará nos dias 28, 30 e 31 de outubro, mas desde já existem iniciativas para conscientizar as pessoas e evitar situações desagradáveis, que coloquem em risco a segurança dos artistas e também do público. Para isso, o fandom tem compartilhado algumas regras, como não ir ao aeroporto e ao hotel, não correr atrás dos veículos que os transportam ou importuná-los caso os encontrem “por um acaso” em restaurantes, museus e outros passeios.

“Porta de hotel NÃO é ponto turístico. Localização deles NÃO é conteúdo. Perseguição NÃO é demonstração de amor” (Post do @mydailyhope_br).

Já existe até mesmo uma iniciativa de levar ao Aeroporto de São Paulo o Projeto Fita Roxa (Purple Ribbon Army), que surgiu em 2018 por iniciativa do ARMY, fandom do BTS, com o objetivo de proteger o grupo. A cor roxa foi escolhida por representar a conexão entre o BTS e o fandom. Ou seja, os fãs se organizam para fazer o isolamento, usando a fita para livrar os artistas do assédio durante a passagem pelo aeroporto.

Essa iniciativa funcionou bem e foi respeitada em todos os locais durante diversas ocasiões. A segurança promovida pelo ARMY foi tão eficaz que o cantor V (Kim Taehyung) pediu a volta do projeto em uma live realizada na plataforma Weverse, após enfrentar uma multidão no aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, durante o embarque para Paris, em julho de 2025. O líder do BTS, RM, também já citou o projeto e agradeceu ao ARMY pela atitude.

A fanbase btsapobangpo_07._ divulgou recentemente, em seu perfil no Instagram, que a proposta é realizar o Projeto Fita Roxa no Aeroporto Internacional de São Paulo, com início no dia 25 de outubro e duração até o momento do desembarque do grupo. Além da barreira humana e do isolamento com a fita, a organização recomenda: nada de correria, tumulto e gritos; nada de se aproximar ou tocar nos artistas; bloquear passagens; e usar flashes de câmeras diretamente no rosto dos cantores ou membros da equipe.

“A Fita Roxa é o nosso símbolo de respeito, organização e segurança na chegada dos meninos ao Aeroporto de São Paulo. Queremos que eles se sintam amados, mas, acima de tudo, seguros” (Post do @btsapobangpo_07._)

Outro questionamento que vem surgindo nas redes sociais é: será que, nos shows do Brasil, o BTS vai descer do palco durante a música Idol e fazer a volta olímpica no Morumbis, seguindo o mesmo roteiro dos shows realizados na Coreia, Japão, Estados Unidos e México?

Ainda não se sabe. Porém, tudo vai depender do comportamento dos fãs. A torcida é para que a programação dos shows aqui siga o script original, até porque este é um ponto alto da apresentação, no qual os membros ficam mais próximos ao público em um desfile acompanhado pelos dançarinos.

Mantendo a organização, seguindo as orientações das equipes e da segurança do aeroporto e respeitando o espaço do grupo e a privacidade deles fora do palco, acredita-se que eles terão uma boa experiência, bem como uma impressão positiva do público brasileiro.

Regras criadas pelo ARMY

O fandom do BTS é conhecido mundialmente por ser o maior e mais organizado do cenário K-pop. Na verdade, não é visto somente como um fandom que apoia seu grupo favorito com streams, audiência nos conteúdos e votações em premiações, mas é considerado hoje uma comunidade que protege e caminha junto com o BTS, inclusive participando de projetos sociais e fazendo doações para causas importantes.

A mobilização do ARMY é algo que funciona em escala. Por isso, o próprio fandom criou regras para defender o BTS: