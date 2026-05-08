TEATRO

Espetáculo ‘Simples Assim’ chega a Salvador com reflexões sobre a vida moderna

Baseada nas crônicas de Martha Medeiros, peça mistura ironia e afeto para refletir sobre solidão e vínculos em tempos acelerados

Maria Raquel Brito

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:30

Espetáculo chega a Salvador neste fim de semana Crédito: Divulgação

Um âncora de TV que não aguenta mais noticiar casos de violência. Um casal que, por mais que esteja lado a lado, só conversa pelo celular. Uma mulher que, depois de viver sozinha por muito tempo, tenta encontrar um par. Situações comuns, que podem estar acontecendo em qualquer canto do mundo, tomam forma nos palcos através do espetáculo Simples Assim. Entre os dias 8 e 10 de maio, é a vez de Salvador receber as apresentações, que acontecem no Teatro Faresi.

Estrelada por Alexandra Richter, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, e dirigida por Ernesto Piccolo, a peça aborda de forma bem-humorada os dilemas das relações humanas nos dias de hoje. Faz isso com referências ricas: as crônicas de Martha Medeiros. A autora, inclusive, assina a dramaturgia do espetáculo ao lado de Rosane Lima.

Nova temporada de 'Simples Assim' é estrelada por Alexandra Richter, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro Crédito: Divulgação

Simples Assim foi apresentada pela primeira vez em 2019, quando passou por cidades como São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Agora, retorna com uma turnê mais extensa, com mais de 15 paradas. Salvador é a terceira cidade nordestina a receber o espetáculo.

Para Martha Medeiros, o texto da montagem é um dos mais representativos de nosso tempo. “A vida é difícil, mas a simplicidade salva”, resume a autora sobre a obra, que mistura humor, crítica e afeto.

Se o excesso de conexão digital, os afetos atravessados pelo cotidiano e o desafio de preservar a humanidade em tempos acelerados já eram temas em alta há sete anos, parecem ter ficado ainda mais urgentes – com direito a uma pandemia no meio do caminho. Essa foi uma mudança percebida por Georgiana no retorno do espetáculo.

“Eu acho que o teatro tem esse condão de ser a revista dos nossos tempos, de dar essa outra camada de olhar, de expor o que está sendo vivido. [...] A gente foi mais atravessado ainda pelas tecnologias, pelas redes sociais, o celular virou quase que uma extensão do nosso corpo. Estamos ficando com bico de papagaio, com uma postura péssima, com aquela coisa de artroses e tendinites de segurar o telefone e de digitar. Então eu acho que é bom poder rir disso, porque nos faz pensar se realmente a nomofobia, que é esse vício em celular, não está adoecendo a nossa sociedade”, diz.

Esse foi um período de muitas mudanças para ela, que teve uma filha no fim de 2021. As duas transformações fizeram com que o retorno fosse, em sua definição, “ainda mais curioso”.

E abordar esses temas a partir da obra de Martha Medeiros é ainda mais significativo. Segundo Georgiana, a escritora tem o poder de comunicar muito bem, indo a fundo nos sentimentos e alcançando públicos diversos.

“Ela fala de coisas da vida cotidiana com uma chamada de um olhar poético, com distanciamento de quem olha de fora mas que ao mesmo tempo vive aquilo, então é muito legal. Eu acho a Martha uma artista incrível”, conta a atriz, que está na segunda vez trabalhando com uma obra de Martha Medeiros; a primeira foi a adaptação de Doidas e Santas para o cinema, em 2016.

Enquanto Georgiana e Pedroca estão no elenco desde o início, a montagem atual traz uma novidade: a atriz Alexandra Richter completando o trio. Para a atriz, que diz ter uma conexão de admiração com a dramaturgia baiana, a sensação de levar o espetáculo Brasil afora ainda é “aquela de estreia”. “Eu adoro fazer turnê e levar a peça para o Nordeste é sempre uma alegria, porque somos sempre muito bem recebidos”, diz.

Para Georgiana, cuja família materna é toda baiana, apresentar o espetáculo ao público soteropolitano também significa muito. “A expectativa é que o público compareça, se divirta, se emocione e que amplie cada vez mais essa possibilidade da gente trocar, de vir para cá, de receber os espetáculos. É a melhor possível, porque eu amo muito essa cidade.”

SERVIÇO