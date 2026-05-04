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Festival Salvador Jazz terá aulas gratuitas de música em Salvador; saiba como participar

Oficinas acontecem de 27 a 29 de maio, na Casa Rosa do Rio Vermelho

Maria Raquel Brito

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:29

Eric Assmar ministrará workshop Crédito: Uanderson Brittes/Divulgação

A maior temporada de jazz da Bahia está chegando. Entre os dias 27 e 29 de maio, grandes nomes da música se reúnem no Festival Salvador Jazz para três dias de masterclass gratuitas. O evento acontece na Casa Rosa do Rio Vermelho, e as inscrições para as aulas estão disponíveis via formulário.

Os encontros têm assinatura do bluesman baiano Eric Assmar, o baterista Tedy Santana e a professora Marília Sodré (Sambaiana) e começam na quarta-feira (27), sob comando de Assmar, à frente da primeira masterclass da grade, “Blues: do Mississippi ao Rio Vermelho”. Os workshops antecedem o line-up de shows do festival, momento em que o jazz vai rolar solto pelo Largo da Mariquita.

Tedy Santana, baterista com mais de três décadas de carreira, articula a segunda masterclass do evento, ainda na quarta-feira. Na aula, chamada ‘Sambando pra chegar’, o músico cria estruturas sonoras inovadoras e convida o público para um encontro imersivo, unindo imagem e escuta na prática rítmica coletiva.

A sexta-feira encerra as oficinas do Festival Salvador Jazz com encontros dedicados aos artistas independentes. A cantora e compositora Marília Sodré, integrante da Sambaiana, promove um percurso pelo processo fonográfico, desde a escolha do repertório até a finalização da masterização. O público poderá acompanhar as etapas técnicas de gravação e as estratégias de pré-produção.

Depois das oficinas, é o momento do Largo da Mariquita ser tomado pelo ritmo do jazz, R&B e sonoridades afrodiaspóricas. Nos dias 30 e 31 de maio, acontecem os shows do Festival Salvador Jazz, com uma grade repleta de talento: artistas como Sandra Sá, A Cor do Som, Amaro Freitas e Aguidavi do Jêje estão entre os nomes confirmados para agitar noites de música ao vivo e identidade negra.

SERVIÇO

[Oficinas de música – 7ª edição do Festival Salvador Jazz]

Quando: entre os dias 27 e 29 de maio

Horário: a partir das 14h

Onde: Casa Rosa – Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-645