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Salvador fatura R$ 5,8 bilhões com turismo no primeiro trimestre

Capital baiana recebeu mais de 2,6 milhões de visitantes nos primeiros meses do ano

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 21 de abril de 2026 às 05:00

Farol da Barra
Farol da Barra é um dos pontos mais visitados de Salvador Crédito: Arquivo/CORREIO

Seja o motivo a hospitalidade soteropolitana, as praias, a gastronomia ou a história da cidade, Salvador é o destino dos sonhos para muita gente. Nos primeiros três meses deste ano, a capital baiana acumulou R$ 5,81 bilhões em receita turística e recebeu 2.638.568 turistas. A estimativa é do Observatório de Turismo de Salvador, organizado pela Secretaria de Turismo de Salvador (Secult).

Ao longo desses três meses, em média 71,79% dos principais meios de hospedagem de Salvador foram ocupados. No fim do ano passado, a capital baiana apareceu no pódio dos destinos mais procurados pelos brasileiros para passar as festas de fim de ano, atrás apenas de Recife. Meses depois, figurou novamente em segundo lugar entre os locais mais procurados para a Semana Santa, desta vez atrás do Rio de Janeiro.

Sete cenários para ver o pôr do sol em Salvador

Elevador Lacerda por Fernando Vivas / GOVBA
Porto da Barra por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Museu de Arte Moderna da Bahia por Divulgação / MAM-BA
Farol da Barra por Shutterstock
Ponta do Humaitá por Tatiana Azeviche / Setur-BA
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Elevador Lacerda por Fernando Vivas / GOVBA

Foram os lugares históricos que fizeram a consultora de moda Renata Oliveira, de 39 anos, querer visitar Salvador. Nascida em Recife e morando atualmente em Paramaribo, no Suriname, ela aproveitou o tempo a passeio na cidade natal para conhecer a Bahia. Agora, já está atrás da carteirinha de baiana.

“A estadia foi muito incrível. O que mais me pegou nesse lugar foi a culinária e a simplicidade das pessoas, me apaixonei. Se voltaria nesse lugar? Diria que não queria sair… será breve meu retorno”, diz.

O interesse de visitantes como Renata, assim como os números do primeiro trimestre, confirmam um movimento consistente de amadurecimento de Salvador. É o que defende a entidade Visit Salvador Destination.

“Salvador deixou de ser percebida apenas como um destino sazonal e passou a operar com uma lógica mais equilibrada ao longo do ano. O que chama atenção do turista é justamente essa combinação única de cultura viva, patrimônio histórico reconhecido internacionalmente, gastronomia singular e, cada vez mais, uma agenda estruturada de eventos. Há também um diferencial importante: Salvador entrega experiência. Não é apenas um destino de visitação, mas de vivência, e isso tem grande valor no cenário atual do turismo global”, afirma a presidente da Salvador Destination, Soraya Torres.

Segundo a associação, o perfil do turista que visita Salvador é nacional, especialmente nos primeiros meses do ano, o que já é esperado diante do calendário de férias. Mas vem sendo observada também uma retomada gradual do fluxo internacional, impulsionada por melhorias na conectividade aérea e pela maior visibilidade do destino em ações de promoção. “Outro ponto relevante é a diversificação do perfil. Além do turista de lazer, cresce a participação do visitante corporativo e de eventos, que tende a viajar fora dos períodos tradicionais e tem impacto econômico mais expressivo”, acrescenta Soraya.

Plano de sucesso

Os resultados do primeiro trimestre deste ano são levemente mais baixos que os de 2025 (0,2% menor tanto em relação à receita turística como ao número estimado de visitantes), mas ambos representam um avanço considerável em relação a 2024, quando a capital baiana acumulou R$ 3,5 milhões em receita turística e recebeu 2.337,017 turistas. Não é por acaso: o crescimento expressivo é reflexo de uma estratégia que posiciona o turismo como uma plataforma estruturante de desenvolvimento econômico.

“A gente fez um movimento muito claro de fortalecer a nossa plataforma de eventos, organizar o calendário de forma profissional e reduzir a sazonalidade. Salvador deixou de depender exclusivamente do verão e do Carnaval e passou a operar com uma agenda ativa ao longo de todo o ano. Além disso, investimos na criação de novos produtos, como o turismo esportivo e experiências culturais, e também na qualificação da cidade, com a implantação e valorização de novos equipamentos culturais, que ampliam a oferta e enriquecem a experiência de quem visita Salvador”, enumera Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Caribe baiano? Veja praias com águas calmas e cristalinas em Salvador

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi eleita a melhor do mundo em ranking internacional.  por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Viração é localizada na parte central da ilha dos Frades por @rec.drones
A Praia de Loreto é uma das mais conhecidas da Ilha dos Frades. É possível chegar atarvés do Terminal Náutico de Madre de Deus  por Fábio Marconi
Praia da Pontinha é uma das mais bonitas da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador por @entreasilhas
É possível chegar na Praia das Neves, em Ilha de Maré, através do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador por Betto Jr/Secom
Praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio, é famosa por suas águas calmas, mornas e cristalinas por Amanda Oliveira/Divulgação
Porto da Barra tem água calma e é uma das praias mais movimentadas de Salvador  por Arisson Marinho/CORREIO
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Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi eleita a melhor do mundo em ranking internacional.  por Fábio Marconi/Divulgação

Ele adiciona à lista a estruturação de uma governança integrada, que envolve diferentes áreas da gestão pública e o setor privado. De acordo com Edington, essa tática trouxe mais eficiência, previsibilidade e uma melhor jornada para o turista.

“Hoje, quem chega em Salvador encontra uma cidade vibrante, com diversidade cultural, gastronomia forte, novos espaços de visitação e uma programação contínua. Ele não vem só para visitar, ele vem para viver a cidade. Então, quando a gente olha para esse volume de movimentação econômica, ele traduz exatamente isso: planejamento, consistência e uma cidade que passou a operar o turismo como estratégia permanente.”

Na “agenda ativa ao longo de todo ano” mencionada por Edington, estão eventos como o Festival Viva Salvador (que celebra o aniversário da cidade, em março), o Festival de Jazz (em maio), o Festival da Primavera (em setembro) e o Novembro Negro, além de produtos de turismo esportivo, a exemplo da Maratona Salvador.

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