Corpo é encontrado com marcas de tiros dentro de carro no interior da Bahia

Millena Marques
Publicado em 20 de abril de 2026 às 19:16
O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros nesta segunda-feira (20), no bairro do Mutirão, em Jacobina, no interior da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wanderson Rafael Moraes Silva, de 28 anos.
O corpo foi localizado por populares, já sem vida. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências estão em andamento.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Jacobina).