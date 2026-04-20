Corpo é encontrado com marcas de tiros dentro de carro no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Wanderson Rafael Moraes Silva, de 28 anos

  • Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 19:16

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros nesta segunda-feira (20), no bairro do Mutirão, em Jacobina, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wanderson Rafael Moraes Silva, de 28 anos.

O corpo foi localizado por populares, já sem vida. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências estão em andamento.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Jacobina).

Tags:

Bahia Jacobina

