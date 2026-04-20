Integrante de banda de arrocha sofre descarga elétrica em show na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:51
Um integrante da banda do cantor de arrocha Netto Brito sofreu uma descarga elétrica durante um show do artista, na madrugada de domingo (19), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.
De acordo com testemunhas, a apresentação foi interrompida para Ivo Rodrigues, conhecido como Pigmeu, ser atendido. Colegas de trabalho ajudaram durante o socorro.
Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (20), Ivo tranquilizou amigos e familiares. "Passando para agradecer e tranquilizar cada um de vocês. Estou bem, graças a Deus, passei por um hospital por precaução", disse.
Netto brito também se posicionou. "Tudo ok por aqui, meus amores. Foi só um susto, mas, ainda assim, Pig passou por todos os cuidados para garantir que tudo estava 100%", escreveu.