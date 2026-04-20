Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor brasileiro é encontrado morto na Argentina após dias desaparecido

Danilo Neves Pereira desapareu após sair para encontro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:53

Danilo Neves Pereira
Danilo Neves Pereira Crédito: Reprodução

O professor Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) após ter desaparecido em Buenos Aires, na Argentina. O educador, que era goiano, desapareceu após sair para um encontro, na madrugada do dia 14 de abril.

O educador morava no país vizinho há cerca de seis meses. Ele avisou a um colega que iria se encontrar com uma pessoa que conheceu por meio de um aplicativo e avisou onde seria o encontro

Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina

Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
1 de 5
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução

Amigos e familiares se mobilizaram sobre o desaparecimento de Danilo após o professor não responder mais mensagens e parar de publicar informações nas redes sociais.

De acordo com a imprensa argentina, o encontro aconteceu em um apartamento na Avenida de Mayo. Não há informações sobre a pessoa com quem Danilo foi se encontrar.

Leia mais

Imagem - Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, se apresenta à delegacia após determinação de Gilmar Mendes

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, se apresenta à delegacia após determinação de Gilmar Mendes

Imagem - Falso entregador atira e mata homem que tentou impedir roubo perto do metrô

Falso entregador atira e mata homem que tentou impedir roubo perto do metrô

Imagem - PM que matou mulher tem aumento salarial duas semanas após o crime

PM que matou mulher tem aumento salarial duas semanas após o crime

Horas depois desse encontro, Danilo foi parar em uma unidade de saúde, onde morreu na quarta-feira (15). O professor foi localizado no Hospital Ramos Mejía e estava registrado como não identificado.

O Itamaraty informou ao g1 Goiás que o Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. "No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento", destacou a nota.

Tags:

Brasil Argentina

Mais recentes

Imagem - Vacinação na terceira idade: mitos ainda colocam idosos em risco

Vacinação na terceira idade: mitos ainda colocam idosos em risco
Imagem - Imposto de Renda: como declarar seguro residencial e automotivo sem erros

Imposto de Renda: como declarar seguro residencial e automotivo sem erros
Imagem - Comer comida requentada no micro-ondas faz mal? Veja os riscos

Comer comida requentada no micro-ondas faz mal? Veja os riscos