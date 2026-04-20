Professor brasileiro é encontrado morto na Argentina após dias desaparecido

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Millena Marques
Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:53
O professor Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) após ter desaparecido em Buenos Aires, na Argentina. O educador, que era goiano, desapareceu após sair para um encontro, na madrugada do dia 14 de abril.
O educador morava no país vizinho há cerca de seis meses. Ele avisou a um colega que iria se encontrar com uma pessoa que conheceu por meio de um aplicativo e avisou onde seria o encontro
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina
Amigos e familiares se mobilizaram sobre o desaparecimento de Danilo após o professor não responder mais mensagens e parar de publicar informações nas redes sociais.
De acordo com a imprensa argentina, o encontro aconteceu em um apartamento na Avenida de Mayo. Não há informações sobre a pessoa com quem Danilo foi se encontrar.
Horas depois desse encontro, Danilo foi parar em uma unidade de saúde, onde morreu na quarta-feira (15). O professor foi localizado no Hospital Ramos Mejía e estava registrado como não identificado.
O Itamaraty informou ao g1 Goiás que o Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. "No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento", destacou a nota.