BUENOS AIRES

Professor brasileiro é encontrado morto na Argentina após dias desaparecido

Danilo Neves Pereira desapareu após sair para encontro

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:53

Danilo Neves Pereira Crédito: Reprodução

O professor Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) após ter desaparecido em Buenos Aires, na Argentina. O educador, que era goiano, desapareceu após sair para um encontro, na madrugada do dia 14 de abril.

O educador morava no país vizinho há cerca de seis meses. Ele avisou a um colega que iria se encontrar com uma pessoa que conheceu por meio de um aplicativo e avisou onde seria o encontro

Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina 1 de 5

Amigos e familiares se mobilizaram sobre o desaparecimento de Danilo após o professor não responder mais mensagens e parar de publicar informações nas redes sociais.

De acordo com a imprensa argentina, o encontro aconteceu em um apartamento na Avenida de Mayo. Não há informações sobre a pessoa com quem Danilo foi se encontrar.

Horas depois desse encontro, Danilo foi parar em uma unidade de saúde, onde morreu na quarta-feira (15). O professor foi localizado no Hospital Ramos Mejía e estava registrado como não identificado.