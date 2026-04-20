MORTE DO MENINO

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, se apresenta à delegacia após determinação de Gilmar Mendes

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021

Wladmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:13

Monique Medeiros, após se entregar à 34ª DP (Bangu), é levada para a cadeia Crédito: Reprodução/TV Globo

A professora Monique Medeiros, ré pela morte do filho, Henry Borel Medeiros, se entregou à polícia do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (20).

A apresentação ocorreu na 34ª Delegacia de Polícia, em Bangu, três dias após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinar o retorno dela à prisão, na sexta-feira (17).

Caso Henry Borel 1 de 5

No sábado (18), o magistrado rejeitou recurso da defesa e manteve a ordem de prisão preventiva.

Após ser ouvida na delegacia, Monique foi encaminhada ao sistema prisional por volta das 12h e levada para a penitenciária de Benfica, unidade que funciona como porta de entrada de detentos no estado.

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021. Segundo laudos periciais, a criança sofreu hemorragia interna e laceração no fígado. A versão inicial apresentada por Monique e pelo padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho, de que o menino teria caído da cama, foi descartada pelos peritos.

O Ministério Público sustenta que Henry foi vítima de agressões praticadas por Jairinho e aponta omissão por parte da mãe.