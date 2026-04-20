JUDICIÁRIO

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março diz que fim de penduricalho levará juízes à 'regime escravidão'

Eva do Amaral criticou a forma como juízes têm sido retratados



Estadão

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Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:05

Reunião para debater penduricalhos em Brasília Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará, afirmou durante sessão na Corte que a magistratura caminha para um "regime de escravidão" diante de restrições recentes aos penduricalhos. A declaração ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que extinguiu 15 benefícios, manteve oito verbas indenizatórias e fixou que essas parcelas não podem ultrapassar 35% do subsídio, limitado a R$ 46 366,19, teto do funcionalismo.



A magistrada recebeu R$ 91 mil líquidos em março. No primeiro trimestre, acumulou R$ 216 mil em salários. Integrante da 3ª Turma de Direito Penal, ela chegou a desembargadora em julho de 2020, após 35 anos de carreira.

O Estadão pediu manifestação do Tribunal de Justiça do Pará e da magistrada sobre as remunerações acima do teto. Porém, não havia recebido retorno até a publicação deste texto. Este espaço segue aberto.

Durante a sessão, Eva do Amaral criticou a percepção pública sobre a categoria. "Os juízes estão sendo vistos como bandidos, como pessoas sem escrúpulos, pessoas que querem ganhar muito sem fazer nada", afirmou. Em outro momento, disse que "daqui a pouco" magistrados, inclusive desembargadores, estarão "no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão".

A desembargadora reagiu ao uso do termo penduricalhos. "Dizer que o juiz não trabalha e que persegue verbas e mais verbas e mais verbas como privilégios, como penduricalhos, uma expressão tão chula e tão vagabunda que jogaram em cima da magistratura, que hoje a gente vive uma tensão enorme, porque não se vai ter, daqui a algum tempo, como pagar nossas contas", declarou.

Segundo ela, a situação financeira da categoria já afeta a rotina pessoal de magistrados. "Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. Em seguida, acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu? Então, a situação que a magistratura vive hoje é essa."

'A população vai sentir'

A magistrada ainda destacou o fim de benefícios. "Nós não temos direito mais a auxílio-alimentação, nós não temos direito a receber uma gratificação por direção de fórum, vão ser cortadas, já cortaram", afirmou. Na sequência, reiterou a comparação. "Enfim, daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão."

Ao defender a carga de trabalho da categoria, Eva do Amaral afirmou que a atividade vai muito além do expediente nos tribunais. "Eu gostaria, sim, que uma parte da população viesse a viver o dia a dia do juiz e do desembargador, para verificar como é que a gente trabalha. Ninguém trabalha só aqui", disse. "Até porque se nós trabalharmos só aqui, aí que a justiça não vai andar. Nós trabalhamos um número enorme de horas extras em casa, sacrificando o fim de semana, quando a gente está de plantão. Nós, de plantão, não estamos aqui, mas estamos trabalhando em casa."