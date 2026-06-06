PRÊMIO MILIONÁRIO

Aposta única de apenas R$ 3 leva prêmio de mais de R$ 19 milhões na Quina

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta sexta-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 15:13

Quina Crédito: Shutterstock

O concurso nº 7043 da Quina foi sorteado na noite desta sexta-feira (5), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 19 milhões saiu para uma aposta única.



O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, Loterias Porto Novo. A aposta, do tipo simples, com cinco números e custo mínimo de R$ 3, levou R$ 19.311.291,98.

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Além do ganhador principal, 86 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 9.235,38 cada. Outras 7.282 apostas faturaram R$ 103,87 com três acertos.

Com dois números acertados, 71.935 apostas ganharam R$ 4,39.

Os números sorteados foram: 16, 35, 44, 66 e 78.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.