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Batida entre três veículos deixa seis mortos e dois feridos em rodovia

Entre os mortos estão um professor universitário e a esposa e uma família de quatro pessoas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 14:55

Acidente entre três veículos deixa seis mortos e dois feridos na MT-358
Acidente entre três veículos deixa seis mortos e dois feridos na MT-358 Crédito: Reprodução

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e dois carros de passeio deixou seis pessoas mortas e duas feridas na rodovia MT-358, entre os municípios de Nova Olímpia e Barra do Bugres, em Mato Grosso, nesta sexta-feira (5). Três vítimas ficaram presas às ferragens.

Segundo o portal g1, o motorista da caminhonete relatou à polícia que um dos carros trafegava no sentido contrário e tentou ultrapassar uma carreta. Ao perceber a proximidade da caminhonete, o condutor desistiu da manobra e tentou retornar à sua faixa, mas acabou colidindo lateralmente com o veículo de carga e perdeu o controle da direção.

Acidente na MT-358

Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos, e a esposa, Jucineide Maluf, de 39 por Reprodução
Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos, e a esposa, Jucineide Maluf, de 39 por Reprodução
Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos por Reprodução
Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos por Reprodução
Sebastião Ribeiro de Oliveira, e a esposa, Dayane Ribeiro por Reprodução
Emmanuel Pietro, de 4 anos e Kemilly Valentina Ferreira de Oliveira, de 6 anos por Reprodução
Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos por Reprodução
Acidente entre três veículos deixa seis mortos e dois feridos na MT-358 por Reprodução
Acidente entre três veículos deixa seis mortos e dois feridos na MT-358 por Reprodução
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Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos, e a esposa, Jucineide Maluf, de 39 por Reprodução

Com o impacto, o carro invadiu a pista contrária e bateu de frente contra outro automóvel que seguia atrás da caminhonete.

Entre os mortos estão o professor universitário Vitérico Jabur Maluf, de 65 anos, e a esposa dele, Jucineide Maluf, de 39.

Em nota, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lamentou a morte do docente. Vitérico era professor do curso de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas do Câmpus Universitário de Cáceres.

Ele também atuava como pesquisador e extensionista no Centro de Educação e Investigação em Ciências e Matemática (Ceicim), além de ser um dos responsáveis pela Mostra Científica no Pantanal.

O professor ocupou ainda o cargo de pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da universidade entre 2006 e 2010, durante a gestão do reitor Taisir Mahmudo Karim. Vitérico também era pai do cantor Henrique Maluf.

Além do casal, uma família morreu no acidente. As vítimas foram identificadas como Sebastião Ribeiro de Oliveira, a esposa, Dayane Ribeiro, e os filhos Emmanuel Pietro, de 4 anos, e Kemilly Valentina Ferreira de Oliveira, de 6.

Os dois sobreviventes, uma jovem de 18 anos e uma criança de 8 anos, foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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