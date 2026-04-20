POLÍCIA AMBIENTAL

Mais de 1,5 mil animais silvestres são apreendidos durante operação na Bahia

Caranguejos e guaiamuns seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região do Baixo Sul baiano

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:30

Caranguejos e guaiamuns seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região do Baixo Sul baiano Crédito: Polícia Ambiental

Agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Porto Seguro apreenderam 520 caranguejos uçá e 1035 guaiamuns que seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região Baixo Sul da Bahia.

A ação, que ocorreu em apoio ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), contou com fiscalizações em locais de captura e abordagens a pescadores.

Conheça o Cetas, onde animais silvestres apreendidos são recuperados 1 de 41

A operação foi realizada no município de Valença, com o objetivo de proteger a reprodução da espécie e garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, com palestras educativas sobre a importância da preservação e a necessidade de respeitar o período de defeso, crucial para a manutenção do equilíbrio ecológico e a continuidade da atividade pesqueira.