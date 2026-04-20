Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 1,5 mil animais silvestres são apreendidos durante operação na Bahia

Caranguejos e guaiamuns seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região do Baixo Sul baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:30

Caranguejos e guaiamuns seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região do Baixo Sul baiano
Caranguejos e guaiamuns seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região do Baixo Sul baiano Crédito: Polícia Ambiental

Agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Porto Seguro apreenderam 520 caranguejos uçá e 1035 guaiamuns que seriam comercializados nos municípios de Valença e Ituberá, na região Baixo Sul da Bahia.

A ação, que ocorreu em apoio ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), contou com fiscalizações em locais de captura e abordagens a pescadores.

Conheça o Cetas, onde animais silvestres apreendidos são recuperados

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
1 de 41
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart

A operação foi realizada no município de Valença, com o objetivo de proteger a reprodução da espécie e garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, com palestras educativas sobre a importância da preservação e a necessidade de respeitar o período de defeso, crucial para a manutenção do equilíbrio ecológico e a continuidade da atividade pesqueira.

Leia mais

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para regiões da Bahia nesta segunda (20)

Inmet emite alerta de chuvas intensas para regiões da Bahia nesta segunda (20)

Imagem - Sete pessoas morrem em colisão entre veículos na BA-148, na Chapada Diamantina

Sete pessoas morrem em colisão entre veículos na BA-148, na Chapada Diamantina

Além do desmonte de criatórios ilegais, também houve notificação de estabelecimentos que não apresentaram as devidas declarações de estoque da espécie. Todo o material apreendido foi apresentado aos órgãos ambientais competentes para adoção das medidas cabíveis.

Tags:

Bahia Animais Silvestres

Mais recentes

Imagem - Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias a partir desta quarta (22)

Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias a partir desta quarta (22)
Imagem - Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio

Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio
Imagem - Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia

Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia