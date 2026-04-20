CRIME

Homem é morto a tiros após discussão por ciúmes em festa no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Lázaro de Almeida Rio Branco

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:16

Lázaro de Almeida Rio Branco Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos, identificado como Lázaro de Almeida Rio Branco, foi morto a tiros após uma discussão por ciúmes durante uma festa no município de Barra, no interior da Bahia, na noite de sábado (18).

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no povoado Mucambo do Vento. O suspeito e vítima se desentenderam em um estabelecimento comercial.

O suspeito atirou em Lázaro e fugiu em seguida. A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.