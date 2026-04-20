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Homem é morto a tiros após discussão por ciúmes em festa no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Lázaro de Almeida Rio Branco

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:16

Lázaro de Almeida Rio Branco
Lázaro de Almeida Rio Branco Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos, identificado como Lázaro de Almeida Rio Branco, foi morto a tiros após uma discussão por ciúmes durante uma festa no município de Barra, no interior da Bahia, na noite de sábado (18).

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no povoado Mucambo do Vento. O suspeito e vítima se desentenderam em um estabelecimento comercial.

O suspeito atirou em Lázaro e fugiu em seguida. A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

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Guias periciais e de remoção foram expedidas. A Delegacia Territorial de Barra (DT/Barra) investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.

Tags:

Bahia Salvador

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