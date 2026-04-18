Neto é preso suspeito de matar o próprio avô para roubar carteira na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 15:55
Um homem, de 23 anos, foi preso suspeito de matar o próprio avô para roubar uma carteira no município de Castro Alves, no interior da Bahia. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (17). Ele vai responder por latrocínio.
O avô foi identificado como Salvador Dias dos Santos, de 72 anos. Ele sofreu agressões físicas no dia 4 de março deste ano, na localidade de Alegre, em Castro Alves.
O idoso morreu dias depois, em decorrência dos ferimentos, após ser socorrido em estado grave e hospitalizado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.
O suspeito segue custodiado na Delegacia Territorial (DT) de Castro Alves, à disposição da Justiça.