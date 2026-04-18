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Neto é preso suspeito de matar o próprio avô para roubar carteira na Bahia

Casoa aconteceu em Castro Alves

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 15:55

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem, de 23 anos, foi preso suspeito de matar o próprio avô para roubar uma carteira no município de Castro Alves, no interior da Bahia. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (17). Ele vai responder por latrocínio.

O avô foi identificado como Salvador Dias dos Santos, de 72 anos. Ele sofreu agressões físicas no dia 4 de março deste ano, na localidade de Alegre, em Castro Alves.

O idoso morreu dias depois, em decorrência dos ferimentos, após ser socorrido em estado grave e hospitalizado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

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O suspeito segue custodiado na Delegacia Territorial (DT) de Castro Alves, à disposição da Justiça.

Tags:

Bahia Crime Polícia Interior Carteira de Trabalho

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