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Suspeito de ordenar sequestro de três mulheres em shopping de Salvador é transferido para presídio de segurança máxima

Damilson Sales das Neves é conhecido como Tutuca

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:25

Tutuca foi transferido para presídio de Serrinha
Tutuca foi transferido para presídio de Serrinha Crédito: Polícia Civil

Suspeito de liderar uma facção criminosa em Salvador, Demilson Sales das Neves, o Tutuca, preso no Rio de Janeiro, foi transferido neste sábado (18) do Conjunto Penitenciário de Bangu para o Conjunto Penal de Serrinha, no centro-norte da Bahia.

Ele permanecerá no presídio baiano sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em unidade de segurança máxima. À época da prisão no Rio, em agosto de 2024, Tutuca era o “10 de Ouros” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Tutuca tem forte atuação em diversas localidades do estado, incluindo o bairro de Pernambués e é alvo de investigações do Denarc, que identificou sua influência direta nas atividades ilícitas do grupo criminoso.

Leia mais

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Foi constatado que Demilson Sales comandava o tráfico de drogas, praticava extorsões contra comerciantes locais e proprietários de provedores de internet na região de Pernambués, além de haver indícios de que ordenava crimes de extorsão mediante sequestro, incluindo o cometido contra três mulheres em um shopping de Salvador, em março deste ano.

Tags:

Salvador Sequestro

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