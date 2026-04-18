POLÍCIA

Suspeito de ordenar sequestro de três mulheres em shopping de Salvador é transferido para presídio de segurança máxima

Damilson Sales das Neves é conhecido como Tutuca

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:25

Tutuca foi transferido para presídio de Serrinha Crédito: Polícia Civil

Suspeito de liderar uma facção criminosa em Salvador, Demilson Sales das Neves, o Tutuca, preso no Rio de Janeiro, foi transferido neste sábado (18) do Conjunto Penitenciário de Bangu para o Conjunto Penal de Serrinha, no centro-norte da Bahia.

Ele permanecerá no presídio baiano sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em unidade de segurança máxima. À época da prisão no Rio, em agosto de 2024, Tutuca era o “10 de Ouros” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP 1 de 52

Tutuca tem forte atuação em diversas localidades do estado, incluindo o bairro de Pernambués e é alvo de investigações do Denarc, que identificou sua influência direta nas atividades ilícitas do grupo criminoso.