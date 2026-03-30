NA BOLÍVIA

Quem é o traficante líder do CV preso por sequestro de presidente de partido em Salvador

João Vítor Santos Souza foi localizado na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:27

Homem apontado como mandante do sequestro foi preso na Bolívia Crédito: Reprodução

Foi preso nesta segunda-feira (30), na Bolívia, o sétimo suspeito de participação no sequestro do presidente do Partido Verde (PV), ocorrido em março do ano passado, em Salvador. João Vítor Santos Souza, vulgo Nanã, é apontado como líder da facção Comando Vermelho (CV) no bairro de Saramandaia, na capital baiana.

Ele foi localizado na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, onde estava escondido. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Federal da Bolívia.

João Vítor Santos Souza era o último alvo da operação Elo Quebrado, que prendeu outros seis traficantes envolvidos com o sequestro e extorsão de Ivanilson Gomes, presidente do PV, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP). João Vítor teria sido responsável por ordenar e planejar o crime.

Na Bolívia, o homem usava identidade falsa e participou de um roubo de 60 mil dólares contra uma vinícola. Por conta desse crime em território boliviano, João Vítor permanecerá preso na cidade de Santa Cruz de La Sierra. Ele também possuía mandados de prisão em aberto por homicídio, sequestro e tráfico de drogas.

Veja detalhes sobre o sequestro do presidente do PV em Salvador 1 de 6

Sequestro

Ivanilson Gomes foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido em 14 de março do ano passado. Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas. Os criminosos roubaram pertences de funcionários e levaram o presidente.