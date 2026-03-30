Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-diretor é preso por transformar abrigo de idosos em base para o BDM na Bahia

Homem de 58 anos foi preso no município de Itabela, no sul da do estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:20

Homem é preso por envolvimento com organização criminosa no sul da Bahia
Homem é preso por envolvimento com organização criminosa no sul da Bahia Crédito: Reprodução

O ex-diretor de um abrigo para idosos em Itabela, no sul da Bahia, foi preso nesta segunda-feira (30) por envolvimento com organização criminosa. As investigações apontam que Ionan Galo Toscano de Brito, de 58 anos, utilizava a instituição como ponto de apoio logístico e financeiro da facção Bonde do Maluco (BDM). 

O homem foi localizado no bairro Bandeirantes e teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil. A medida é resultado do aprofundamento das investigações da operação Albergue, deflagrada em 12 de novembro de 2025.

Na primeira fase da operação, equipes policiais cumpriram mandados de busca simultaneamente na residência do investigado, na antiga sede da Casa dos Idosos Giuseppe Aras e no novo prédio da instituição.

Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM

Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
1 de 4
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução

A análise do material apreendido revelou indícios de que o espaço era utilizado para esconder veículos roubados, alguns relacionados a crimes de homicídio, além de movimentação de recursos vinculados à organização criminosa.

Na mesma ocasião, um vereador e outra suspeita foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, munições e porções de cocaína.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Johnson Tanimoto, o ex-diretor Ionan Galo utilizava o prestígio social associado à função para intermediar vantagens indevidas e auxiliar na gestão financeira do grupo criminoso na região de Itabela. 

O esquema começou a ser investigado após um homicídio em outubro do ano passado. A polícia descobriu que o carro usado no crime, um Fiat Uno, havia sido encontrado em 27 daquele mês guardado dentro das dependências da sede principal do abrigo. 

A ação desta segunda-feira (30) foi realizada pela Delegacia Territorial de Itabela, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento). O investigado foi conduzido à unidade policial e será submetido aos exames legais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), permanecendo custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Mais recentes

Imagem - De graça: vacinação contra gripe tem horário estendido em shopping de Salvador

De graça: vacinação contra gripe tem horário estendido em shopping de Salvador
Imagem - Criminosos usam foto de prefeito baiano para aplicar golpes; entenda

Criminosos usam foto de prefeito baiano para aplicar golpes; entenda
Imagem - PM é condenado a 14 anos de prisão por matar delegado de Cajazeiras

PM é condenado a 14 anos de prisão por matar delegado de Cajazeiras

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos