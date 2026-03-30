CRIME

Ex-diretor é preso por transformar abrigo de idosos em base para o BDM na Bahia

Homem de 58 anos foi preso no município de Itabela, no sul da do estado

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:20

Homem é preso por envolvimento com organização criminosa no sul da Bahia Crédito: Reprodução

O ex-diretor de um abrigo para idosos em Itabela, no sul da Bahia, foi preso nesta segunda-feira (30) por envolvimento com organização criminosa. As investigações apontam que Ionan Galo Toscano de Brito, de 58 anos, utilizava a instituição como ponto de apoio logístico e financeiro da facção Bonde do Maluco (BDM).

O homem foi localizado no bairro Bandeirantes e teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil. A medida é resultado do aprofundamento das investigações da operação Albergue, deflagrada em 12 de novembro de 2025.

Na primeira fase da operação, equipes policiais cumpriram mandados de busca simultaneamente na residência do investigado, na antiga sede da Casa dos Idosos Giuseppe Aras e no novo prédio da instituição.

Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM 1 de 4

A análise do material apreendido revelou indícios de que o espaço era utilizado para esconder veículos roubados, alguns relacionados a crimes de homicídio, além de movimentação de recursos vinculados à organização criminosa.

Na mesma ocasião, um vereador e outra suspeita foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, munições e porções de cocaína.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Johnson Tanimoto, o ex-diretor Ionan Galo utilizava o prestígio social associado à função para intermediar vantagens indevidas e auxiliar na gestão financeira do grupo criminoso na região de Itabela.

O esquema começou a ser investigado após um homicídio em outubro do ano passado. A polícia descobriu que o carro usado no crime, um Fiat Uno, havia sido encontrado em 27 daquele mês guardado dentro das dependências da sede principal do abrigo.