Facção transforma abrigo de idosos em base para crimes e esconderijo de traficantes na Bahia

Local foi alvo de operação na cidade de Itabela

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:26

Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM Crédito: Reprodução

O Bonde do Maluco (BDM) transformou um abrigo de idosos em uma base para crimes e esconderijo para traficantes na cidade de Itabela, no Extremo-Sul da Bahia. Para a comunidade, o local era um asilo como. A facção, no entanto, usava tanto a sede atual como a antiga do abrigo como ponto de apoio logístico para atividades ilícitas.

De acordo com informações policiais, o esquema começou a ser investigado após um homicídio no mês passado. “A polícia descobriu que o carro usado no crime — um Fiat Uno branco, produto de roubo qualificado — havia sido encontrado em 27 de outubro, guardado dentro das dependências da sede principal do abrigo”, informou a Polícia Civil.

Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM

Com o início das investigações, os policiais identificaram que a antiga sede da instituição, no bairro Bandeirantes, era usada como base de apoio da facção. Por conta das provas coletadas, nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil deflagrou a Operação Albergue para coletar mais provas e desarticular os esquema do BDM.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em três locais: a residência do ex-diretor da instituição, a sede atual do abrigo (na Avenida Guaratinga) e a antiga sede do asilo, que também servia de moradia para o vigilante. Não houve prisões durante a ação, mas materiais apreendidos foram encaminhados para perícia. S

Segundo a Polícia Civil, o material coletado vai subsidiar a continuidade das investigações sobre associação criminosa armada, receptação e favorecimento real. A operação ocorreu um dia após outra ação policial na cidade, quando um homem investigado por tráfico de drogas foi morto em confronto com agentes.

Na mesma ocasião, um vereador e outra suspeita foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, munições e porções de cocaína.

Vereador foi preso em operação contra o BDM

