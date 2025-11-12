Acesse sua conta
Vereador é preso por tráfico em operação contra facção na Bahia; saiba quem é

Lucas de Souza Lemos, de 32 anos, foi preso em flagrante em endereço alvo de mandado

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:00

Uma operação contra o Bonde do Maluco (BDM) em Itabela, no Extremo-Sul da Bahia, acabou na prisão em flagrante de Lucas de Souza Lemos, de 32 anos, vereador do município. A princípio, Lucas não era alvo da ação, mas foi localizado na companhia de uma mulher em um dos endereços ligados ao grupo criminoso.

De acordo com fontes policiais, a prisão não foi uma surpresa. “[O local] era abrigo do BDM e o vereador já estava sendo investigado por outros crimes, mas no momento foi preso em flagrante apenas por tráfico e associação criminosa”, explicou uma fonte policial consultada pela reportagem, que pediu anonimato ao falar sobre o caso. Lucas é ligado a uma casa de idosos usada como base da facção. 

O flagrante se deu pelo material encontrado na casa onde o vereador estava. No local, foram apreendidos um revólver marca Taurus, calibre .38, seis estojos de munição calibre .38 deflagrados, sete) munições calibre .9mm intactas, três munições calibre .38 intactas, 18 Pinos pesando 24g e um tablete de cocaína pesando 255g.

Antes da prisão do vereador, um suspeito identificado como Patrick André de Oliveira Tito, 26, foi morto depois de tentar fugir da operação e entrar em tiroteio com a polícia. Segundo investigadores, ele possuía extenso histórico criminal. No meio da troca de tiros, Patrick foi baleado e socorrido para o Hospital Frei Ricardo, onde não resistiu aos ferimentos.

O ponto que reforça a ligação entre Lucas e Patrick é a prisão da companheira do suspeito morto. Claudionice Silveira Rocha, 26, foi encontrada com o vereador na casa onde ele foi preso, sendo autuada também em flagrante. A Cãmara Municipal dos Vereadores de Itabela se manifestou logo em seguida a prisão do vereador.

“Este Poder Legislativo informa que acompanha com atenção o desenrolar das investigações conduzidas pelas autoridades competentes e aguarda a devida apuração dos fatos. As medidas cabíveis no âmbito do Poder Legislativo serão avaliadas e adotadas”, informou em nota.

Assistente social de formação e com ensino superior completo, Lucas conquistou 667 votos nas Eleições de 2024, o que representou cerca de 3,8% dos votos válidos no pleito municipal. Empossado para o mandato de 2025 a 2028, ele integra a Câmara Municipal de Itabela, onde atua em comissões como a de Finanças, Orçamento e Contas.

