Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Disputa entre grupos criminosos causou terror em moradores da região

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:56

Clima de tensão no Recôncavo da Bahia Crédito: Reprodução

Os tiroteios provocados pela tentativa de invasão do Comando Vermelho (CV) em São Félix, área com atuação do Bonde do Maluco (BDM), causou terror entre os moradores e desencadeou uma ação da polícia no local. Ao longo do dia, na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga Cachoeira à São Félix, traficantes escondidos em área de mata entraram em confronto com agentes da polícia que se deslocaram para o local.

Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (12), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que três criminosos foram mortos e cinco foram presos no tiroteio na região. A resistência dos traficantes foi tão forte que afetou o tráfego na BR-10, que chegou a ter a circulação afetada para a segurança de motoristas que circulassem na área.

Procurada, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os impactos no tráfego de veículos não foram significativos. No mês passado, uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados pelos suspeitos foram destruídos.

Por conta da situação, a Prefeitura de Muritiba, na região do Recôncavo da Bahia, emitiu um comunicado em que orientava os moradores a ficarem em casa após tiroteios serem registrados. Atividades nas unidades básicas de saúde e aulas nas escolas municipais foram suspensas, assim como atividades em repartições públicas. Moradores enfrentam momentos de tensão desde a madrugada.