Disputa entre facções provoca tensão no Recôncavo Baiano e afeta tráfego na BR-101

Policiamento está sendo reforçado na região após registros de tiroteios



Maysa Polcri

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:13

Moradores de São Félix, no Recôncavo Baiano, enfrentam momentos de tensão nesta terça-feira (11). Intensos tiroteios foram registrados na madrugada e nas primeiras horas da manhã. O tráfego na BR-101 chegou a ter a circulação afetada por conta da violência. Agentes de segurança foram deslocados para a região e intesificam o policiamento no local.

A reportagem apurou que as trocas de tiros foram provocadas por uma invasão da facção do Comando Vermelho (CV), que tenta tomar o território de atuação do Bonde do Maluco (BDM). A Polícia Militar confirmou, em nota, que colocou em prática um protocolo de reforço das ações contra o crime organizado na região da cidade de São Félix, com apoio da Polícia Civil.

Áudios e vídeos compartilhados por moradores relatam a tensão na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga os municípios de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo Baiano. "Com o apoio de equipes da Polícias Civil da Bahia e Rodoviária Federal, os agentes reforçaram a presença na região. As diligências seguem em andamento visando à restauração da segurança", afirma a PM.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os impactos no tráfego de veículos não foram significativos. Registros de moradores mostram policiais realizando buscas na região da BR-101.

No mês passado, uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados pelos suspeitos foram destruídos.

No local, foram apreendidos dez aparelhos celulares, balaclavas, roupas camufladas, capas de coletes balísticos, carregadores de armas e porções de maconha prontas para a venda, além de materiais abandonados pelos suspeitos durante a fuga.

A ação ocorreu duas semanas após a notícia de que criminosos teriam proibido a circulação de moradores entre cidades vizinhas, que são separadas pelo Rio Paraguaçu e ligadas pela histórica ponte Dom Pedro II. Um aviso de toque de recolher foi compartilhado por moradores, como mostrou o CORREIO.

O clima de medo fez com que a Classe Estudantil organizada do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), em Cachoeira, suspendesse as atividades acadêmicas entre os dias 1º e 3 de outubro.