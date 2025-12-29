Inacreditável: Xique-Xique registra chuva de granizo em meio ao calor extremo na Bahia; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:45
Enquanto a previsão do tempo para Salvador é de que os termômetros cheguem a 40°C nesta semana, em Xique-Xique, na região norte da Bahia, está chovendo granizo. O fenômeno foi registrado na noite desta segunda-feira (29).
Vídeos gravados por moradores da cidade mostram as pedras de gelo, além do vento forte e dos relâmpagos. Nas imagens, é possível ver uma casa onde a água e o granizo começam a invadir a porta. Em outra residência, um carro e a garagem ficam cobertos pelas pedras de gelo.
Veja como foi a chuva de granizo em Xique-Xique
"Chuva de gelo, pai! Meu Deus do céu, chuva de granizo! É água. [...] Não sai na rua não, Manoel", fala um morador em um dos vídeos.
De acordo com o inspetor Reilson Almeida Costa, comandante da Guarda Civil Municipal de Xique-Xique, a chuva começou por volta das 18h30. Até o momento, nenhuma ocorrência grave causada pela chuva foi registrada na cidade, apenas a queda de um semáforo.
Ainda segundo ele, este fenômeno não é comum na cidade. "O último aconteceu há 20 anos", completou o comandante.
A chuva de granizo é causada pela formação de nuvens de tempestades com fortes correntes de ar ascendentes, quando as gotas de água se congelam. Quando elas ficam pesadas demais para a corrente de ar sustentar, acabam caindo como pedras de gelo.
Informações do Climatempo apontam que nesta terça-feira (30), o tempo vai continuar fechado em Xique-Xique, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 25°C e 35°C.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi procurado para falar do fenômeno em Xique-Xique, mas ainda não respondeu.