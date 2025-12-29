Acesse sua conta
Inacreditável: Xique-Xique registra chuva de granizo em meio ao calor extremo na Bahia; veja

Fenômeno aconteceu na noite desta segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:45

Chuva de granizo surpreende moradores de Xique-Xique
Chuva de granizo surpreende moradores de Xique-Xique Crédito: Reprodução

Enquanto a previsão do tempo para Salvador é de que os termômetros cheguem a 40°C nesta semana, em Xique-Xique, na região norte da Bahia, está chovendo granizo. O fenômeno foi registrado na noite desta segunda-feira (29).

Vídeos gravados por moradores da cidade mostram as pedras de gelo, além do vento forte e dos relâmpagos. Nas imagens, é possível ver uma casa onde a água e o granizo começam a invadir a porta. Em outra residência, um carro e a garagem ficam cobertos pelas pedras de gelo.

Veja como foi a chuva de granizo em Xique-Xique

Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
1 de 9
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução

"Chuva de gelo, pai! Meu Deus do céu, chuva de granizo! É água. [...] Não sai na rua não, Manoel", fala um morador em um dos vídeos.

De acordo com o inspetor Reilson Almeida Costa, comandante da Guarda Civil Municipal de Xique-Xique, a chuva começou por volta das 18h30. Até o momento, nenhuma ocorrência grave causada pela chuva foi registrada na cidade, apenas a queda de um semáforo.

Ainda segundo ele, este fenômeno não é comum na cidade. "O último aconteceu há 20 anos", completou o comandante.

A chuva de granizo é causada pela formação de nuvens de tempestades com fortes correntes de ar ascendentes, quando as gotas de água se congelam. Quando elas ficam pesadas demais para a corrente de ar sustentar, acabam caindo como pedras de gelo.

Informações do Climatempo apontam que nesta terça-feira (30), o tempo vai continuar fechado em Xique-Xique, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 25°C e 35°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi procurado para falar do fenômeno em Xique-Xique, mas ainda não respondeu.

