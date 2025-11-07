Acesse sua conta
Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade

Registro foi na quinta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:31

Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade
Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade Crédito: Reprodução / TV Bahia

A cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, registrou um fenômeno incomum na tarde de quinta-feira (6): chuva de granizo. Moradores compartilharam fotos e vídeos que mostram pequenas pedras de gelo espalhadas por diversos pontos do município.

O evento ocorreu durante um alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que incluía a região. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 65 mm de chuva foram registrados em apenas uma hora e meia.

A tempestade provocou ocorrências como queda de energia, destelhamento de residências e o desabamento de um imóvel. O aviso do Inmet foi encerrado às 10h desta sexta-feira (7).

Apesar do fim do alerta inicial, um novo aviso laranja — que indica perigo — foi emitido para parte do estado. A previsão aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h. Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Os municípios afetados pelo novo alerta estão localizados no Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro-Sul Baiano e Centro-Norte Baiano.

Para conferir todas as cidades afetadas no novo alerta, clique aqui. 

