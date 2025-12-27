OPERAÇÃO

Mais de 20 motocicletas irregulares são apreendidas em Feira de Santana

Diversas irregularidades foram constatadas durante ação da PM

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 19:45

Operação da PM retira mais de 20 motocicletas de circulação na Bahia Crédito: Divulgação

Uma ação encabeçada pelo Comando de Policiamento da Região Leste, em Feira de Santana, na Bahia, terminou com 24 motocicletas apreendidas na cidade. Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo conter um grupo de condutores que cometia diversas infrações de trânsito, colocando em risco a segurança viária de motoristas e pedestres.

Durante a intervenção realizada na Avenida Noide Cerqueira, as guarnições retiraram 15 motocicletas de circulação por apresentarem diversas irregularidades e outras nove motocicletas foram removidas por infrações de trânsito, totalizando 24 veículos retirados de circulação durante a noite de quinta-feira (25).