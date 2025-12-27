Acesse sua conta
Mais de 20 motocicletas irregulares são apreendidas em Feira de Santana

Diversas irregularidades foram constatadas durante ação da PM

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 19:45

Operação da PM retira mais de 20 motocicletas de circulação na Bahia
Operação da PM retira mais de 20 motocicletas de circulação na Bahia Crédito: Divulgação

Uma ação encabeçada pelo Comando de Policiamento da Região Leste, em Feira de Santana, na Bahia, terminou com 24 motocicletas apreendidas na cidade. Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo conter um grupo de condutores que cometia diversas infrações de trânsito, colocando em risco a segurança viária de motoristas e pedestres. 

Durante a intervenção realizada na Avenida Noide Cerqueira, as guarnições retiraram 15 motocicletas de circulação por apresentarem diversas irregularidades e outras nove motocicletas foram removidas por infrações de trânsito, totalizando 24 veículos retirados de circulação durante a noite de quinta-feira (25). 

Entre as principais irregularidades constatadas estavam motocicletas sem paralamas, placas de identificação e retrovisores, pneus em mau estado de conservação, descarga livre, além de condutores sem capacete, praticando direção perigosa, fazendo malabarismo e equilibrando-se apenas em uma roda, prática conhecida como grau.

