Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança é a 11º morte confirmada de acidente em rodovia federal na Bahia

Menina chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 19:25

Carros ficaram destruídos na batida
Carros ficaram destruídos na batida Crédito: Divulgação/PRF

Subiu para 11 o número de mortes no acidente registrado na BR-101, na altura da cidade de Mucuri, no sul da Bahia, neste sábado (27). Uma menina identificada como Maria Alice, que não teve a idade revelada, chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde. 

A informação foi confirmada pelo CORREIO com fontes ligadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF). A menina estava no veículo modelo Fiat Doblô, que bateu de frente com um carro Chevrolet S10. O impacto da batida fez com que os veículos pegassem fogo e os corpos fossem carbonizados, o que dificulta a identificação das vítimas. Informações iniciais apontam que Maria Alice foi arremessada para fora do veículo no momento do acidente. 

Acidente na BR-101 causa morte de 11 pessoas na Bahia

Acidente na BR-101 por Divulgação/PRF
Carros ficaram destruídos na batida por Divulgação/PRF
Corpos foram carbonizados  por Divulgação/PRF
Três pessoas da mesma família morreram por Reprodução
1 de 4
Acidente na BR-101 por Divulgação/PRF

Além da menina, foram identificadas três vítimas que estavam na S10. Todas elas eram de uma mesma família, natural da cidade de Linhares, no Espírito Santo. São elas: Augusto Salezza Netto, de 67 anos, Olivio Salezze Junior, 54, e Irene Beremond Salezze, 87.

Leia mais

Imagem - Família do Espírito Santo está entre os 10 mortos em acidente em rodovia da Bahia

Família do Espírito Santo está entre os 10 mortos em acidente em rodovia da Bahia

Imagem - Rodovia é liberada na Bahia cinco horas após acidente que provocou 10 mortes

Rodovia é liberada na Bahia cinco horas após acidente que provocou 10 mortes

Imagem - Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

A suspeita inicial é que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida, já que mesmo em sentido contrário, os dois veículos estão na mesma faixa da pista, estando a outra livre. O acidente aconteceu por volta das 8h50, e a pista só foi totalmente liberada às 13h40, após a realização de perícia no local.

Mais recentes

Imagem - Mais de 20 motocicletas irregulares são apreendidas em Feira de Santana

Mais de 20 motocicletas irregulares são apreendidas em Feira de Santana
Imagem - Família do Espírito Santo está entre os 11 mortos em acidente em rodovia da Bahia

Família do Espírito Santo está entre os 11 mortos em acidente em rodovia da Bahia
Imagem - Técnicos de telefonia são sequestrados por integrantes de facção em Salvador

Técnicos de telefonia são sequestrados por integrantes de facção em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Técnicos de telefonia são sequestrados por integrantes de facção em Salvador
01

Técnicos de telefonia são sequestrados por integrantes de facção em Salvador

Imagem - ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'
02

ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'

Imagem - Cidade da Bahia cancela festa de Réveillon e alega 'forte impacto financeiro'
03

Cidade da Bahia cancela festa de Réveillon e alega 'forte impacto financeiro'

Imagem - Confira os 15 melhores livros de 2025 eleitos pelos leitores do CORREIO
04

Confira os 15 melhores livros de 2025 eleitos pelos leitores do CORREIO