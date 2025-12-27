Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 19:25
Subiu para 11 o número de mortes no acidente registrado na BR-101, na altura da cidade de Mucuri, no sul da Bahia, neste sábado (27). Uma menina identificada como Maria Alice, que não teve a idade revelada, chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde.
A informação foi confirmada pelo CORREIO com fontes ligadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF). A menina estava no veículo modelo Fiat Doblô, que bateu de frente com um carro Chevrolet S10. O impacto da batida fez com que os veículos pegassem fogo e os corpos fossem carbonizados, o que dificulta a identificação das vítimas. Informações iniciais apontam que Maria Alice foi arremessada para fora do veículo no momento do acidente.
Acidente na BR-101 causa morte de 11 pessoas na Bahia
Além da menina, foram identificadas três vítimas que estavam na S10. Todas elas eram de uma mesma família, natural da cidade de Linhares, no Espírito Santo. São elas: Augusto Salezza Netto, de 67 anos, Olivio Salezze Junior, 54, e Irene Beremond Salezze, 87.
A suspeita inicial é que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida, já que mesmo em sentido contrário, os dois veículos estão na mesma faixa da pista, estando a outra livre. O acidente aconteceu por volta das 8h50, e a pista só foi totalmente liberada às 13h40, após a realização de perícia no local.