TRAGÉDIA

Família do Espírito Santo está entre os 10 mortos em acidente em rodovia da Bahia

Batida entre dois carros provocou a morte de ocupantes dos veíuculos neste sábado (27)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17:13

Carros ficaram destruídos na batida Crédito: Divulgação/PRF

Três pessoas de uma mesma família, natural da cidade de Linhares, no Espírito Santo, estão entre os 10 mortos em um acidente registrado neste sábado (27), na BR-101. A batida entre dois veículos foi registrada no quilômetro 593 da rodovia federal, na altura de Mucuri, no sul da Bahia.

As vítimas do carro modelo Chevrolet S10 foram identificadas como Augusto Salezza Netto, de 67 anos, Olivio Salezze Junior, 54, e Irene Beremond Salezze, 87. Os nomes foram confirmados pelo CORREIO. Até às 17 horas deste sábado (27), as demais vítimas não haviam sido identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Acidente na BR-101 causa morte de 10 pessoas na Bahia 1 de 4

O impacto da colisão frontal fez com que os veículos pegassem fogo e, os corpos, fossem carbonizados, o que dificulta a identificação das vítimas. Uma das pessoas que estava no outro veículo, modelo Fiat Doblô, sobreviveu, mas ficou gravemente ferida.