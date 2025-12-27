TRAGÉDIA

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03

Dez pessoas morreram durante um acidente no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (27). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, que já fica próximo da divisa da Bahia com o Espírito Santo.

A PRF informou ainda que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis. Durante o choque, os veículos foram incendiados e houve a interdição total da pista no local. Não informações ainda sobre o que motivou o acidente, o destino dos veículos nem se houve algum sobrevivente.