Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Perla Ribeiro
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03
Dez pessoas morreram durante um acidente no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (27). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, que já fica próximo da divisa da Bahia com o Espírito Santo.
A PRF informou ainda que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis. Durante o choque, os veículos foram incendiados e houve a interdição total da pista no local. Não informações ainda sobre o que motivou o acidente, o destino dos veículos nem se houve algum sobrevivente.
A Polícia Rodoviária Federal segue no local atendendo a ocorrência. Em breve, traremos mais informações.