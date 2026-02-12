ATENÇÃO

Correios mudam CEP em cinco cidades baianas e moradores precisam atualizar cadastro

Mudança cria CEP individual para cada logradouro e promete facilitar entregas e serviços

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:17

Correios Crédito: Arquivo Agencia Brasil

Os Correios finalizaram a implantação do sistema de codificação postal individualizada nos municípios de Aiquara, Cândido Sales, Coaraci, Malhada e Pindaí, na Bahia. Com a atualização, cada rua, avenida, praça e travessa dessas cidades passa a contar com um Código de Endereçamento Postal (CEP) próprio, substituindo os códigos gerais anteriormente usados em toda a localidade.

A mudança promete tornar mais ágil a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que dependem de entregas e serviços logísticos. Além disso, o CEP específico também pode servir como confirmação de endereço em cadastros comerciais e bancários, prática já adotada por empresas de diversos setores.

Nos distritos, houve alteração nas faixas de CEP apenas em Cândido Sales. Lagoa Grande passa a utilizar os códigos de 45159-100 a 45159-199, enquanto Quaraçu fica com a faixa de 45159-000 a 45159-099. Já em Malhada, permanecem sem mudança as faixas de Parateca, entre 46443-000 e 46443-999, e de Cana Brava, de 46444-000 a 46444-999. Em Pindaí, o distrito de Guirapa continua com os códigos entre 46370-000 e 46370-999.

Com a atualização, moradores devem comunicar o novo CEP às empresas e instituições onde possuem cadastro, garantindo a correta atualização dos dados. Sistemas de bancos e companhias que utilizam a base integrada dos Correios terão as informações ajustadas automaticamente.

Os novos códigos já podem ser consultados tanto no Portal dos Correios quanto nas agências das cidades contempladas. Segundo a empresa, a iniciativa busca aprimorar a qualidade dos serviços postais e contribuir para uma organização urbana mais eficiente e inclusiva.