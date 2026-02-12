Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Correios mudam CEP em cinco cidades baianas e moradores precisam atualizar cadastro

Mudança cria CEP individual para cada logradouro e promete facilitar entregas e serviços

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:17

Correios
Correios Crédito: Arquivo Agencia Brasil

Os Correios finalizaram a implantação do sistema de codificação postal individualizada nos municípios de Aiquara, Cândido Sales, Coaraci, Malhada e Pindaí, na Bahia. Com a atualização, cada rua, avenida, praça e travessa dessas cidades passa a contar com um Código de Endereçamento Postal (CEP) próprio, substituindo os códigos gerais anteriormente usados em toda a localidade.

A mudança promete tornar mais ágil a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que dependem de entregas e serviços logísticos. Além disso, o CEP específico também pode servir como confirmação de endereço em cadastros comerciais e bancários, prática já adotada por empresas de diversos setores.

Correios vão leiloar imóvel na Barra

Imóvel na Barra vai a leilão por Reprodução
Imóvel na Barra vai a leilão por Reprodução
Imóvel com 160,00 m² na Barra vai a leilão por Reprodução
Imóvel na Barra vai a leilão por Reprodução
1 de 4
Imóvel na Barra vai a leilão por Reprodução

Nos distritos, houve alteração nas faixas de CEP apenas em Cândido Sales. Lagoa Grande passa a utilizar os códigos de 45159-100 a 45159-199, enquanto Quaraçu fica com a faixa de 45159-000 a 45159-099. Já em Malhada, permanecem sem mudança as faixas de Parateca, entre 46443-000 e 46443-999, e de Cana Brava, de 46444-000 a 46444-999. Em Pindaí, o distrito de Guirapa continua com os códigos entre 46370-000 e 46370-999.

Com a atualização, moradores devem comunicar o novo CEP às empresas e instituições onde possuem cadastro, garantindo a correta atualização dos dados. Sistemas de bancos e companhias que utilizam a base integrada dos Correios terão as informações ajustadas automaticamente.

Leia mais

Imagem - Homem é preso ao receber drogas e munições em encomenda nos Correios na Bahia

Homem é preso ao receber drogas e munições em encomenda nos Correios na Bahia

Imagem - 160 m² na Barra: como é o imóvel de R$ 524 mil que os Correios leiloam em Salvador

160 m² na Barra: como é o imóvel de R$ 524 mil que os Correios leiloam em Salvador

Imagem - Correios vão leiloar imóveis na Bahia e mais 11 estados pra cobrir rombo de R$ 9 bilhões; veja como participar

Correios vão leiloar imóveis na Bahia e mais 11 estados pra cobrir rombo de R$ 9 bilhões; veja como participar

Os novos códigos já podem ser consultados tanto no Portal dos Correios quanto nas agências das cidades contempladas. Segundo a empresa, a iniciativa busca aprimorar a qualidade dos serviços postais e contribuir para uma organização urbana mais eficiente e inclusiva.

O CEP desempenha papel essencial no direcionamento e na rapidez do processamento e da entrega de correspondências, sendo utilizado para identificar localidades, ruas, unidades postais, órgãos públicos, empresas e edifícios em todo o país.

Mais recentes

Imagem - Trio que ameaçava e extorquia turistas após pinturas no corpo é preso na Barra

Trio que ameaçava e extorquia turistas após pinturas no corpo é preso na Barra
Imagem - Matou dois irmãos em casa: suspeito de duplo homicídio é preso na Bahia

Matou dois irmãos em casa: suspeito de duplo homicídio é preso na Bahia
Imagem - Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona