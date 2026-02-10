Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso ao receber drogas e munições em encomenda nos Correios na Bahia

Suspeito estava acompanhado de adolescente de 17 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:13

Casa utilizada por suspeito foi alvo de operação da polícia
Casa utilizada por suspeito foi alvo de operação da polícia Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem de 21 anos foi preso ao ser flagrado retirando uma encomenda contendo drogas e munições em uma agência dos Correios na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O caso foi registrado na segunda-feira (9), na agência localizada na Avenida José Soares Pinheiro. 

O trabalho de inteligência identificou a chegada de uma encomenda suspeita e passou a monitorar o destinatário. Na caixa, foram encontrados nove tabletes de maconha, totalizando 7,4 quilos, além de 25 munições de calibre .32.

Após a apreensão, os policiais foram até uma casa localizada no bairro Sarinha Alcântara, onde o suspeito escondia 109 frascos de droga sintética inalante, conhecida como “Black Lança”, além de porções de crack e cocaína, balança de precisão, embalagens plásticas e tubos utilizados para o acondicionamento de drogas.

O homem possui histórico por tráfico de drogas e já havia sido autuado em flagrante duas vezes em 2025 pelo mesmo crime. Dessa vez, foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e corrupção de menores e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Operação Correios

Operação Correios por Divulgação
Operação Correios por Divulgação
Operação Correios por Divulgação
Operação Correios por Divulgação
Operação Correios por Divulgação
Operação Correios por Divulgação
1 de 6
Operação Correios por Divulgação

No momento da abordagem na agência dos Correios, o suspeito estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos, que utilizou documento de identidade da irmã para retirar a encomenda. A jovem foi apresentada à autoridade policial para adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, depois, entregue ao responsável legal.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Itabuna), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/BA).

Mais recentes

Imagem - Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso

Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso
Imagem - Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras
Imagem - Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval