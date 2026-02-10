ITABUNA

Homem é preso ao receber drogas e munições em encomenda nos Correios na Bahia

Suspeito estava acompanhado de adolescente de 17 anos

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:13

Casa utilizada por suspeito foi alvo de operação da polícia Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem de 21 anos foi preso ao ser flagrado retirando uma encomenda contendo drogas e munições em uma agência dos Correios na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O caso foi registrado na segunda-feira (9), na agência localizada na Avenida José Soares Pinheiro.

O trabalho de inteligência identificou a chegada de uma encomenda suspeita e passou a monitorar o destinatário. Na caixa, foram encontrados nove tabletes de maconha, totalizando 7,4 quilos, além de 25 munições de calibre .32.

Após a apreensão, os policiais foram até uma casa localizada no bairro Sarinha Alcântara, onde o suspeito escondia 109 frascos de droga sintética inalante, conhecida como “Black Lança”, além de porções de crack e cocaína, balança de precisão, embalagens plásticas e tubos utilizados para o acondicionamento de drogas.

O homem possui histórico por tráfico de drogas e já havia sido autuado em flagrante duas vezes em 2025 pelo mesmo crime. Dessa vez, foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e corrupção de menores e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Operação Correios 1 de 6

No momento da abordagem na agência dos Correios, o suspeito estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos, que utilizou documento de identidade da irmã para retirar a encomenda. A jovem foi apresentada à autoridade policial para adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, depois, entregue ao responsável legal.