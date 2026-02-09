Gerente financeiro de facção é preso em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:43
Foi preso nesta segunda-feira (9) o homem suspeito de gerenciar recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas. Ele possui ligação com uma facção do Rio de Janeiro e atuava na localidade de Barra Grande. O suspeito foi localizado na Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz.
De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 35 anos, exercia funções logísticas e financeiras dentro da organização criminosa. Ele mantinha registros da movimentação de valores relacionados ao tráfico e utilizava sistemas de monitoramento para vigiar o imóvel.
Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP
Além do mandado de prisão temporária, a residência foi alvo de mandado de busca e apreensão. No local, foram encontrados cadernos com anotações do tráfico, extratos bancários, um telefone celular, câmeras de monitoramento, uma bandoleira para armas portáteis e uma motocicleta.
Durante a abordagem, o investigado tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. O suspeito foi conduzido à sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, permanecendo preso à disposição do Poder Judiciário.