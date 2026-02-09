SALVADOR

Líder do CV em Cosme de Farias é preso em São Paulo

Ele era procurado por envolvimento com tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e homicídios

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:07

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Crédito: Divulgação

Um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso na noite desta segunda-feira (9). Ele foi localizado no estado de São Paulo, onde a prisão foi realizada.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, ligado à facção carioca, possuía três mandados de prisão em aberto por envolvimento com tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e homicídios.

