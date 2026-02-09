Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder do CV em Cosme de Farias é preso em São Paulo

Ele era procurado por envolvimento com tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e homicídios

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:07

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco)
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Crédito: Divulgação

Um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso na noite desta segunda-feira (9). Ele foi localizado no estado de São Paulo, onde a prisão foi realizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, ligado à facção carioca, possuía três mandados de prisão em aberto por envolvimento com tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e homicídios.

Tráfico domina os cartões postais de Salvador

Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Bebida cara e insegurança: veja o que ameaça o posto de bairro boêmio do Rio Vermelho por Marina Silva/CORREIO
Movimento no Rio Vermelho por Marina Silva/ CORREIO
Rio Vermelho de sangue: insegurança ameaça bairro boêmio por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Tempo fechado não intimidou quem foi ao Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra no dia 31 de dezembro por Elaine Sanoli/CORREIO
Porto da Barra cheio neste feriado (25) por Paula Fróes/ CORREIO
Praia do Porto da Barra nublada na manhã desta quarta (25), feriado de Natal por Elis Freire / CORREIO
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo é achado em lixeira no Porto da Barra por Leitor CORREIO
Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra. por Nara Gentil/CORREIO
Orixás no Dique do Tororó por Arquivo CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Dique do Tororó por Divulgação/ GOVBA
Lagoa do Abaeté vazia por Foto: CORREIO
Banhistas na Lagoa do Abaeté por Foto: Ailton Cordeiro
Vista aérea da Ponta do Humaitá com seu farol, capela e impressionante paisagem costeira em Salvador por Shutterstock
Janeiro de 1997, vista aérea de Ponta de Humaitá por Foto: Luiz Hermano/Arquivo Correio
Ponta do Humaitá por Cauane Santana/divulgação
Tradicional comemoração em caso de título ou outros tipos de glórias levam inúmeros torcedores à Igreja do Bonfim por Antonio Saturnino/ Arquivo Correio
Sexta-feira da Gratidão na Igreja do Bonfim por Anna Luiza Santos/CORREIO
Fiéis rezam na Igreja do Bonfim por Marina Silva/CORREIO
Igreja do Bonfim por Crédito: Mauro Akin Nassor
Cardeal Arcebispo de São Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha. recomenda a transmissão de missas e orações de forma online. (Igreja do Bonfim) por Nara Gentil/CORREIO
Pelourinho por Divulgação
Casarão da Diversidade, no Pelourinho por Ascom/SJDH
Pelourinho por Cristian Carvalho/Divulgação
BDM domina o tráfico de drogas no Pelourinho por Arisson Marinho/CORREIO
A multidão se uniu ao som dos tambores no Largo do Pelourinho por Paula Fróes/CORREIO
Todas as capitais do Nordeste foram afetadas por Arquivo CORREIO
Localizado no Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho é patrimônio da humanidade. por Marina Silva/ Correio
Luz no Pelourinho, depois de missa na Rosário dos Pretos por Foto: Dadá Jacques/CORREIO
Paróquia Santo Antônio Além do Carmo celebra o Dia de Pentecostes com cortejo e missa festiva por Divulgação
Santo Antônio Além do Carmo na mira dos crimnosos por Marina Silva/ CORREIO
Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 50
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO

O traficante foi localizado na cidade paulista de Valinhos por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia. Apontado como responsável pela distribuição de drogas e armas, ele era alvo da Operação Duplo X, deflagrada em junho de 2024.

Mais recentes

Imagem - Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo

Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo
Imagem - 'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo
Imagem - Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar

Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior