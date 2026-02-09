Líder do CV em Cosme de Farias é preso em São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:07
Um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso na noite desta segunda-feira (9). Ele foi localizado no estado de São Paulo, onde a prisão foi realizada.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, ligado à facção carioca, possuía três mandados de prisão em aberto por envolvimento com tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e homicídios.
O traficante foi localizado na cidade paulista de Valinhos por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia. Apontado como responsável pela distribuição de drogas e armas, ele era alvo da Operação Duplo X, deflagrada em junho de 2024.