Shoppings de Salvador serão obrigados a oferecer vagas com recargas para veículos elétricos

Estabelecimentos terão prazo para se adaptar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:05

Shopping tem duas estações com 16 pontos para abastecimento elétrico
Salvador Shopping tem duas estações com 16 pontos para abastecimento elétrico Crédito: Divulgação

Shoppings centers de toda a Bahia, considerados de porte médio ou superior, serão obrigados a oferecer vagas com pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos. A determinação é resultado da Lei nº 15.120, promulgada no final de janeiro pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Os estabelecimentos terão prazo de até um ano para se adequar. 

Serão obrigados a fornecer pontos de recargas shoppings centers tradicionais de porte médio, sendo aqueles compostos por diversas unidades comerciais, com administração única e centralizada, e Área Bruta Locável (ABL) superior a 20 mil m². Além de shoppings especializados de porte médio, que são aqueles voltados a nichos específicos de mercado, como outlets, com ABL superior a 10 mil m².

Os estabelecimentos deverão disponibilizar entre 5% e 10% das vagas de estacionamento para veículos elétricos e híbridos. Os padrões técnicos para a instalação dos pontos de recarga serão definidos em regulamento do Poder Executivo.

Ranking dos carros elétricos

Na justificativa da proposta, o deputado Angelo Coronel Filho (PSD) afirma que a falta de pontos de recarga é um dos principais entraves à ampliação do uso de veículos elétricos e híbridos na Bahia. 

O parlamentar citou ainda dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que apontam a venda de quase 87 mil veículos eletrificados no primeiro semestre de 2025 na Bahia, com crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

