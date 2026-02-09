CULTURA ARO-BRASILEIRA

Prêmio Berimbau de Ouro reúne mestres da capoeira em Salvador; veja programação

Programação acontece entre os dias 26 e 28 de fevereiro

Monique Lobo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:46

Evento de capoeira vai reunir cerca de 400 participantes, entre mestres, pesquisadores, artistas, autoridades e representantes da cultura popular Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

O Prêmio Berimbau de Ouro, uma das principais iniciativas de valorização da capoeira e da cultura afro-brasileira, realiza sua 13ª edição entre os dias 26 e 28 de fevereiro, em Salvador. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 400 participantes, entre mestres, pesquisadores, artistas, autoridades e representantes da cultura popular. A programação está dividida entre o Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho, e o Forte da Capoeira, no largo do Santo Antônio Além do Carmo.

A programação acontece no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho, e no Forte da Capoeira, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. A abertura oficial, no dia 26, vai contar com as boas-vindas do mestre Máximo e mesa presidida pelo Prof. Dr. Mestre Tchê da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Além disso, este ano, os homenageados do projeto são o secretário de Cultura de Santos, em São Paulo, Rafael Leal, pelo trabalho desenvolvido em prol da cultura preta e periférica no município paulista, e o mestre Sombra, referência da capoeira Angola e líder da Associação Senzala de Santos, reconhecida nacionalmente pela preservação e difusão da tradição capoeirista.

Rafael Leal também vai participar da abertura, além do mestre Braga, que abordará a capoeira Angola na Suíça; de Cely de Pastinha; da deputada distrital Jaqueline Silva, que falará sobre apoio a projetos culturais; e do cineasta Toninho Muricy, com apresentação do filme ‘Pastinha: Uma Vida pela Capoeira’.

Rafael Leal Crédito: Divulgação