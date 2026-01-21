2 DE FEVEREIRO

Romaria dos Capoeiras leva desfile e roda de samba gratuita ao Rio Vermelho na Festa de Iemanjá

Projeto é realizado pela Associação Cultural de Capoeira Mangangá e da Escola CTE Capoeiragem

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:46

Romaria dos Capoeiras Crédito: Divulgação

A programação da Festa de Iemanjá de 2026 vai contar com uma atividade especial de Capoeira, celebrando a ancestralidade presente na festa e a mistura de elementos que representam a riqueza cultural da Bahia. No dia 2 de fevereiro, a Romaria dos Capoeiras promove um desfile com música, dança e rodas de Capoeira pelas ruas do Rio Vermelho, sob o comando do artista e ativista social Tonho Matéria.

Chegando à quinta edição, o projeto, que é aberto ao público e gratuito, tem concentração às 4h30, no Largo da Mariquita. Em desfile, os participantes vão até a Rua Fonte do Boi, onde uma grande roda de samba vai encerrar as atividades. Além da Associação Cultural de Capoeira Mangangá e do Bloco da Capoeira, representados por Tonho Matéria, a romaria acontece em parceria com a Escola CTE Capoeiragem, que tem mestre Balão como fundador e presidente.

O desfile, liderado por um tradicional carrinho de café adaptado como mini trio elétrico, vai misturar alegorias, instrumentos musicais, samba reggae, dança, Capoeira, teatro e histórias populares. O grande objetivo é preservar e promover a herança cultural afro-brasileira, além de estimular o compartilhamento de experiências em comunidade.

Com início em 2020, a Romaria dos Capoeira faz referência a um acontecimento histórico do início do século 19. Neste episódio, jangadeiros teriam sido salvos de ataques de portugueses por uma senhora no Rio Vermelho, em Salvador. Em agradecimento, os jangadeiros fizeram um trajeto marítimo pela região, saindo do Porto da Mariquita.