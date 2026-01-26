Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador sedia Festival Internacional de Capoeiragem com programação cultural e gratuita

Projeto começa nesta quinta-feira (29) e segue até segunda (2)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22:14

11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem
11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem Crédito: Divulgação

11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem começa nesta quinta-feira (29), no Pátio Ordem Terceira (POT), no Pelourinho. O evento, que acontece a cada dois anos na Bahia, contará com oficinas e torneio de Capoeira e um encontro literário com rodas de conversa, além de um dia de passeio cultural no Recôncavo Baiano. No dia do encerramento, na próxima segunda-feira (2), será realizada a Romaria dos Capoeiras, um desfile pelas ruas do Rio Vermelho durante a Festa de Iemanjá.

O projeto é realizado pela Escola Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem, através do Instituto CTE Capoeiragem. Em mais uma edição, se consolida como um dos mais importantes encontros dedicados à valorização e difusão da Capoeira no mundo. Na cidade que é berço dessa expressão cultural, reúne praticantes, mestres e admiradores de diversas nacionalidades — como Suíça, Alemanha, França, EUA, Canadá e Japão.

“O Festival Capoeiragem é um evento lindo e cada edição é muito aguardada. São cinco dias de uma programação repleta de atividades para crianças e adultos, para quem já conhece a Capoeira e para quem quer conhecer. Essa união de públicos, com integração à comunidade, é um pilar fundamental, principalmente porque teremos a presença de capoeiristas e mestres de Capoeira de renome internacional. Será um encontro especial e cheio de emoções”, celebra mestre Balão, presidente do CTE Capoeiragem e idealizador do festival.

11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem
11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem Crédito: Divulgação

Abertura

A abertura do festival, nesta quinta (29), acontecerá a partir das 19h, no Pátio Ordem Terceira, convidando a todos a vestirem trajes brancos. A noite terá início com uma grande roda de Capoeira com mestres e convidados. Em seguida, haverá um momento de homenagens a grandes nomes da Capoeira, como os mestres Virgílio e Itapoan, e mestra Rita da Barquinha. O final da noite terá uma atração cultural e o lançamento de “Capoeiragem Mirim e a Educação Holística - Um estudo de caso sobre educação na Capoeira”, primeiro livro de mestre Balão.

Torneio e oficinas

Na sexta (30), a partir das 9h, também no Pátio Ordem Terceira, o festival será dedicado ao torneio e às oficinas. As oficinas serão de Capoeira e Capoeira Contemporânea para crianças e adultos. Já o Torneiro Ubuntu de Capoeira será voltado ao público infantojuvenil. Na atividade, que remete ao termo africano que significa “eu sou porque nós somos”, todos poderão competir com união, enfatizando a importância da coletividade, da empatia e do espírito de equipe. À noite, ainda acontecerão batizado, troca de graduação e a tão esperada formatura.

Passeio cultural no Recôncavo

No sábado (31), o festival terá uma programação especial no Recôncavo baiano. Os inscritos na atividade sairão em direção a Santo Amaro para conhecer locais históricos da cidade. Lá, haverá a palestra “O Maculelê do Mestre Popó”, com a professora Maria Mutti, uma oficina de Maculelê com mestre Macaco e uma oficina de Capoeira com mestre Folha. Para encerrar, antes do retorno a Salvador, mestra Rita da Barquinha conduzirá uma vivência de Samba de Roda na Ação Griô.

Momento literário

De volta ao Pelourinho, no domingo (1º), a partir das 10h, o festival terá Encontro Literário e Feira Literária, com seis rodas de conversa conduzidas por Antônio Liberac, mestre Balão e Luís Victor Castro. Pesquisadores de universidades estaduais e federais da Bahia ligados à Capoeira irão discutir temas como a economia da Capoeira e as mulheres na Capoeira.

Uma das mesas terá como tema a Capoeira como forma de desenvolvimento educacional, marcando o lançamento do primeiro livro de mestre Balão, responsável pelo projeto social Capoeiragem Mirim. O livro ‘Capoeiragem Mirim e a Educação Holística - Um estudo de caso sobre educação na Capoeira’ é fruto de uma pesquisa realizada com cerca de 100 crianças e adolescentes em vulnerabilidade durante a atuação desse projeto social em Camaçari, em 2022. A iniciativa permitiu o acompanhamento desses jovens antes, durante e depois do período de aulas.

Romaria dos Capoeiras

Encerrando a 11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem, na segunda (2), as ruas do Rio Vermelho serão palco da 5ª edição da Romaria dos Capoeiras. Aberta ao público e gratuita, a atividade terá concentração às 4h30, no Largo da Mariquita, com música, Capoeira e samba sob o comando do músico, artista e ativista social Tonho Matéria. Em desfile, os participantes irão até a Rua Fonte do Boi, onde ao final acontecerá uma grande roda de samba. Além da Escola CTE Capoeiragem e do Instituto CTE Capoeiragem, o desfile terá parceria da Associação Cultural de Capoeira Mangangá e do Bloco da Capoeira.

O local do festival tem acesso livre para o público, que pode acompanhar gratuitamente a atividade de abertura, a feira literária, o batizado, a troca de graduação, a formatura e o Torneio Ubuntu, assim como a Romaria dos Capoeiras. Já para participar das oficinas, palestras e rodas de conversa é preciso estar inscrito. As inscrições acontecem através do formulário no site do projeto. (https://festivalcapoeiragem.com.br/) Elas são feitas a partir de pacotes de valores variados com diferentes combinações das atividades disponíveis. Nos dias do evento, as inscrições para as atividades avulsas poderão ser realizadas mediante disponibilidade de vagas.

Leia mais

Imagem - Romaria dos Capoeiras leva desfile e roda de samba gratuita ao Rio Vermelho na Festa de Iemanjá

Romaria dos Capoeiras leva desfile e roda de samba gratuita ao Rio Vermelho na Festa de Iemanjá

Imagem - Projeto de capoeira vai oferecer aulas gratuitas para crianças em Salvador

Projeto de capoeira vai oferecer aulas gratuitas para crianças em Salvador

Imagem - Seminário Ginga de Resiliência promove capacitação gratuita em Capoeira Angola

Seminário Ginga de Resiliência promove capacitação gratuita em Capoeira Angola

Tags:

Cultura Pelourinho Festival Gratuito

Mais recentes

Imagem - Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia
Imagem - Evento em Salvador debate inovação e soluções para a saúde pública no Brasil

Evento em Salvador debate inovação e soluções para a saúde pública no Brasil
Imagem - JAM no MAM abre a temporada 2026 neste sábado (31); veja quem se apresenta

JAM no MAM abre a temporada 2026 neste sábado (31); veja quem se apresenta

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura inaugura viaduto e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi
01

Prefeitura inaugura viaduto e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro
03

Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
04

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)