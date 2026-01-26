TRADIÇÃO

Salvador sedia Festival Internacional de Capoeiragem com programação cultural e gratuita

Projeto começa nesta quinta-feira (29) e segue até segunda (2)

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22:14

11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem

A 11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem começa nesta quinta-feira (29), no Pátio Ordem Terceira (POT), no Pelourinho. O evento, que acontece a cada dois anos na Bahia, contará com oficinas e torneio de Capoeira e um encontro literário com rodas de conversa, além de um dia de passeio cultural no Recôncavo Baiano. No dia do encerramento, na próxima segunda-feira (2), será realizada a Romaria dos Capoeiras, um desfile pelas ruas do Rio Vermelho durante a Festa de Iemanjá.

O projeto é realizado pela Escola Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem, através do Instituto CTE Capoeiragem. Em mais uma edição, se consolida como um dos mais importantes encontros dedicados à valorização e difusão da Capoeira no mundo. Na cidade que é berço dessa expressão cultural, reúne praticantes, mestres e admiradores de diversas nacionalidades — como Suíça, Alemanha, França, EUA, Canadá e Japão.

“O Festival Capoeiragem é um evento lindo e cada edição é muito aguardada. São cinco dias de uma programação repleta de atividades para crianças e adultos, para quem já conhece a Capoeira e para quem quer conhecer. Essa união de públicos, com integração à comunidade, é um pilar fundamental, principalmente porque teremos a presença de capoeiristas e mestres de Capoeira de renome internacional. Será um encontro especial e cheio de emoções”, celebra mestre Balão, presidente do CTE Capoeiragem e idealizador do festival.

Abertura

A abertura do festival, nesta quinta (29), acontecerá a partir das 19h, no Pátio Ordem Terceira, convidando a todos a vestirem trajes brancos. A noite terá início com uma grande roda de Capoeira com mestres e convidados. Em seguida, haverá um momento de homenagens a grandes nomes da Capoeira, como os mestres Virgílio e Itapoan, e mestra Rita da Barquinha. O final da noite terá uma atração cultural e o lançamento de “Capoeiragem Mirim e a Educação Holística - Um estudo de caso sobre educação na Capoeira”, primeiro livro de mestre Balão.

Torneio e oficinas

Na sexta (30), a partir das 9h, também no Pátio Ordem Terceira, o festival será dedicado ao torneio e às oficinas. As oficinas serão de Capoeira e Capoeira Contemporânea para crianças e adultos. Já o Torneiro Ubuntu de Capoeira será voltado ao público infantojuvenil. Na atividade, que remete ao termo africano que significa “eu sou porque nós somos”, todos poderão competir com união, enfatizando a importância da coletividade, da empatia e do espírito de equipe. À noite, ainda acontecerão batizado, troca de graduação e a tão esperada formatura.

Passeio cultural no Recôncavo

No sábado (31), o festival terá uma programação especial no Recôncavo baiano. Os inscritos na atividade sairão em direção a Santo Amaro para conhecer locais históricos da cidade. Lá, haverá a palestra “O Maculelê do Mestre Popó”, com a professora Maria Mutti, uma oficina de Maculelê com mestre Macaco e uma oficina de Capoeira com mestre Folha. Para encerrar, antes do retorno a Salvador, mestra Rita da Barquinha conduzirá uma vivência de Samba de Roda na Ação Griô.

Momento literário

De volta ao Pelourinho, no domingo (1º), a partir das 10h, o festival terá Encontro Literário e Feira Literária, com seis rodas de conversa conduzidas por Antônio Liberac, mestre Balão e Luís Victor Castro. Pesquisadores de universidades estaduais e federais da Bahia ligados à Capoeira irão discutir temas como a economia da Capoeira e as mulheres na Capoeira.

Uma das mesas terá como tema a Capoeira como forma de desenvolvimento educacional, marcando o lançamento do primeiro livro de mestre Balão, responsável pelo projeto social Capoeiragem Mirim. O livro ‘Capoeiragem Mirim e a Educação Holística - Um estudo de caso sobre educação na Capoeira’ é fruto de uma pesquisa realizada com cerca de 100 crianças e adolescentes em vulnerabilidade durante a atuação desse projeto social em Camaçari, em 2022. A iniciativa permitiu o acompanhamento desses jovens antes, durante e depois do período de aulas.

Romaria dos Capoeiras

Encerrando a 11ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem, na segunda (2), as ruas do Rio Vermelho serão palco da 5ª edição da Romaria dos Capoeiras. Aberta ao público e gratuita, a atividade terá concentração às 4h30, no Largo da Mariquita, com música, Capoeira e samba sob o comando do músico, artista e ativista social Tonho Matéria. Em desfile, os participantes irão até a Rua Fonte do Boi, onde ao final acontecerá uma grande roda de samba. Além da Escola CTE Capoeiragem e do Instituto CTE Capoeiragem, o desfile terá parceria da Associação Cultural de Capoeira Mangangá e do Bloco da Capoeira.