Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:09
Essa semana pede pausa, leitura de sinais e menos exposição. A energia do agora não favorece confrontos nem decisões precipitadas, mas sim movimentos internos, ajustes sutis e atitudes mais estratégicas. Três signos sentem esse chamado com mais força.
Áries
A sensibilidade está mais aguçada e isso pode gerar vontade de se recolher. O recado é respeitar esse ritmo. Evite absorver problemas alheios e cuide do que te traz segurança emocional. Uma conversa adiada pode esperar mais um pouco.
10 livros para quem é do signo de Áries
Virgem
Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. O agora pede que você solte o controle e aceite que alguns processos estão fora do seu alcance. Organizar pensamentos e emoções será mais produtivo do que tentar corrigir o mundo.
10 livros para quem é do signo de Virgem
Capricórnio
O momento favorece decisões silenciosas e estratégicas. Evite explicar demais seus planos. Confiar mais na própria percepção e agir com discrição pode trazer resultados melhores do que se expor antes da hora.
10 livros para quem é do signo de Capricórnio
Mensagem do momento
Nem todo movimento precisa ser visível. Quando você respeita o tempo interno e observa antes de agir, as escolhas se tornam mais firmes e alinhadas com o que realmente importa.