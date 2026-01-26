ASTROLOGIA

Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Clima do agora favorece escuta interior, ajustes emocionais e escolhas feitas longe do impulso e da pressa

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:09

Áries, Virgem e Capricórnio Crédito: Imagem gerada por IA

Essa semana pede pausa, leitura de sinais e menos exposição. A energia do agora não favorece confrontos nem decisões precipitadas, mas sim movimentos internos, ajustes sutis e atitudes mais estratégicas. Três signos sentem esse chamado com mais força.

Áries

A sensibilidade está mais aguçada e isso pode gerar vontade de se recolher. O recado é respeitar esse ritmo. Evite absorver problemas alheios e cuide do que te traz segurança emocional. Uma conversa adiada pode esperar mais um pouco.

Virgem

Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. O agora pede que você solte o controle e aceite que alguns processos estão fora do seu alcance. Organizar pensamentos e emoções será mais produtivo do que tentar corrigir o mundo.

Capricórnio

O momento favorece decisões silenciosas e estratégicas. Evite explicar demais seus planos. Confiar mais na própria percepção e agir com discrição pode trazer resultados melhores do que se expor antes da hora.

Mensagem do momento