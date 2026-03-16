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Atriz se irrita no tapete vermelho do Oscar após acusar homem de empurrão: 'Não toque em mim'; VÍDEO

Teyana Taylor repreendeu o homem no tapete vermelho da premiação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:06

Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026
Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026 Crédito: Reprodução/X

Teyana Taylor protagonizou um momento tenso no tapete vermelho do Oscar 2026, realizado no domingo (15). Indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Uma Batalha Após a Outra, ela se irritou ao acusar um homem de tê-la empurrado durante a chegada ao evento. A cena foi registrada em vídeo e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Nas imagens, a artista aparece visivelmente incomodada enquanto questiona a atitude do homem. “Você é um homem pondo a sua mão em uma mulher. Por que ele está pondo a sua mão em uma mulher? Isso é rude, isso é rude! O que ele está fazendo?”, disse ela em tom de bronca.

Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026

Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026 por Reprodução/X
Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026 por Reprodução/X
Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor por Ye Fan (@ye.fan)/Reprodução/Instagram
Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor por Ye Fan (@ye.fan)/Reprodução/Instagram
Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026 por Reprodução/X
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Teyana Taylor discute no tapete vermelho do Oscar 2026 por Reprodução/X

A atriz continuou reclamando da situação, afirmando que havia sido empurrada. “Ele literalmente me empurrou, ele simplesmente me empurrou. Qual é o seu problema? Todo mundo aqui está se divertindo. Não toque em mim. Não me empurre”, repetiu, indignada.

Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, Taylor disputava o prêmio com Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ambas por Valor Sentimental, além de Wunmi Mosaku por Pecadores. A vencedora da noite foi Amy Madigan, premiada por sua atuação em A Hora do Mal.

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