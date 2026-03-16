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Relógio de luxo de Wagner Moura chama atenção no Oscar; saiba o valor

Ator brasileiro cruzou o tapete vermelho da premiação ao lado da esposa, Sandra Delgado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:48

Wagner Moura no Oscar 2026
Wagner Moura no Oscar 2026 Crédito: Sami Drasin/Reprodução/Instagram

Indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 por sua atuação em O Agente Secreto, Wagner Moura chamou atenção ao passar pelo tapete vermelho da premiação neste domingo (15), no Dolby Theatre. Elegante em black tie, o ator usava um relógio de luxo avaliado em quase R$ 71 mil.

De acordo com a Quem, o acessório é da marca Omega, modelo Omega De Ville Prestige, feito em aço e com pulseira de couro. Wagner chegou à cerimônia acompanhado da esposa, Sandra Delgado.

Relógio de Wagner Moura no Oscar 2026

Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução
Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução
Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução
Wagner Moura no Oscar 2026 por Sami Drasin/Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos foi acompanhar Wagner no Oscar e fez registro dos bastidores por reprodução instagram
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Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução

Durante entrevista no tapete vermelho à HBO Max, o ator falou sobre a importância da indicação para o cinema nacional. “É maravilhoso estar aqui, para a gente, para a cultura brasileira, para entendermos quem somos, nossas contradições. Nenhum povo se desenvolve sem isso”, afirmou.

Wagner também contou que levou consigo alguns objetos simbólicos para a noite: um santinho com seu rosto e uma fitinha do Senhor do Bonfim, presente do amigo Lázaro Ramos, que também esteve no evento.

Apesar da expectativa, O Agente Secreto terminou a cerimônia sem levar estatuetas. O longa concorria em quatro categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, assim como Melhor Ator. Parte do elenco também marcou presença na premiação, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Alice Carvalho.

A noite, no entanto, já entrou para a história do audiovisual brasileiro. Além das indicações do longa, o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorreu ao prêmio de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem, contribuindo para o maior número de indicações do Brasil na premiação. Quem levou a estatueta, porém, foi Pecadores.

Wagner e Sandra vivem em Los Angeles há cerca de 7 anos. Os dois se conheceram na Universidade Federal da Bahia, onde estudavam, e começaram a namorar no Carnaval de 2001. Eles são pais de três filhos: Bem, de 19 anos, Salvador, de 16, e José, de 15.

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