Oscar 2026: veja a lista completa dos vencedores da premiação

Heider Sacramento
Publicado em 15 de março de 2026 às 23:50
A 98ª cerimônia do Oscar 2026 aconteceu neste domingo (15), em Los Angeles, reunindo os principais nomes do cinema mundial. Neste ano, o Brasil chegou forte à disputa, com indicações em cinco categorias, incluindo quatro para o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.
O longa brasileiro concorreu nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator com Wagner Moura e Melhor Escalação de Elenco. Outro brasileiro indicado foi Adolpho Veloso, responsável pela fotografia do filme Sonhos de Trem. O Brasil não foi premiado em nenhuma categoria que concorria.
O Agente Secreto
Uma Batalha Após a Outra venceu em Melhor Escalação, Pecadores levou a estatueta de Melhor Fotografia com Autumn Durald, e o longa norueguês Valor Sentimental superou O Agente Secreto na categoria Melhor Filme Internacional. Já Wagner Moura perdeu o prêmio de Melhor Ator, que ficou com Michael B. Jordan.
Veja abaixo a lista completa dos vencedores do Oscar 2026:
Melhor Atriz Coadjuvante
Amy Madigan – A Hora do Mal
Melhor Animação
Guerreiras do K-Pop
Melhor Curta de Animação
The Girl Who Cried Pearls
Melhor Figurino
Frankenstein
Melhor Maquiagem e Cabelo
Frankenstein
Melhor Escalação de Elenco
Uma Batalha Após a Outra
Melhor Curta-Metragem
The Singers
Two People Exchanging Saliva (empate)
Melhor Ator Coadjuvante
Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra
Melhor Roteiro Adaptado
Uma Batalha Após a Outra
Melhor Roteiro Original
Pecadores
Melhor Design de Produção
Frankenstein
Melhor Efeito Visual
Avatar Fire and Ash
Melhor Curta Documentário
All the Empty Rooms
Melhor Documentário
Mr Nobody Against Putin
Melhor Trilha Original
Pecadores
Melhor Som
F1
Melhor Montagem
Uma Batalha Após a Outra
Melhor Fotografia
Pecadores
Melhor Filme Internacional
Valor Sentimental – Noruega
Melhor Canção Original
“Golden” – Guerreiras do K-Pop
Melhor Direção
Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator
Michael B. Jordan – Pecadores
Melhor Atriz
Jessie Buckley – Hamnet A Vida Antes de Hamlet
Melhor Filme
Uma Batalha Após a Outra