Oscar 2026: veja a lista completa dos vencedores da premiação

Cerimônia em Los Angeles premiou os destaques do cinema mundial e contou com brasileiros concorrendo em cinco categorias

  • Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:50

Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22)
Lista reúne os vencedores do Oscar 2026 na cerimônia realizada em Los Angeles Crédito: Reprodução 

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 aconteceu neste domingo (15), em Los Angeles, reunindo os principais nomes do cinema mundial. Neste ano, o Brasil chegou forte à disputa, com indicações em cinco categorias, incluindo quatro para o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O longa brasileiro concorreu nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator com Wagner Moura e Melhor Escalação de Elenco. Outro brasileiro indicado foi Adolpho Veloso, responsável pela fotografia do filme Sonhos de Trem. O Brasil não foi premiado em nenhuma categoria que concorria.

 Uma Batalha Após a Outra venceu em Melhor Escalação, Pecadores levou a estatueta de Melhor Fotografia com Autumn Durald, e o longa norueguês Valor Sentimental superou O Agente Secreto na categoria Melhor Filme Internacional. Já Wagner Moura perdeu o prêmio de Melhor Ator, que ficou com Michael B. Jordan.

Veja abaixo a lista completa dos vencedores do Oscar 2026:

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Madigan – A Hora do Mal

Melhor Animação

Guerreiras do K-Pop

Melhor Curta de Animação

The Girl Who Cried Pearls

Melhor Figurino

Frankenstein

Melhor Maquiagem e Cabelo

Frankenstein

Melhor Escalação de Elenco

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Curta-Metragem

The Singers

Two People Exchanging Saliva (empate)

Melhor Ator Coadjuvante

Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Adaptado

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Melhor Efeito Visual

Avatar Fire and Ash

Melhor Curta Documentário

All the Empty Rooms

Melhor Documentário

Mr Nobody Against Putin

Melhor Trilha Original

Pecadores

Melhor Som

F1

Melhor Montagem

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Fotografia

Pecadores

Melhor Filme Internacional

Valor Sentimental – Noruega

Melhor Canção Original

“Golden” – Guerreiras do K-Pop

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator

Michael B. Jordan – Pecadores

Melhor Atriz

Jessie Buckley – Hamnet A Vida Antes de Hamlet

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra

Leia mais

Imagem - Quanto custa a estatueta do Oscar 2026? Valor oficial do troféu surpreende

Quanto custa a estatueta do Oscar 2026? Valor oficial do troféu surpreende

Imagem - Brasil fica sem Oscar de Melhor Filme Internacional com ‘O Agente Secreto’

Brasil fica sem Oscar de Melhor Filme Internacional com ‘O Agente Secreto’

Imagem - Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator, mas faz história para o Brasil

Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator, mas faz história para o Brasil

Mais recentes

Imagem - Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida
Imagem - Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026