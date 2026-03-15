NÃO FOI DESSA VEZ...

Brasil fica sem Oscar de Melhor Filme Internacional com ‘O Agente Secreto’

Produção de Kleber Mendonça Filho era uma das favoritas, mas a estatueta ficou com outro concorrente

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:04

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, não venceu o Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. O prêmio ficou com Valor Sentimental da Noruega.

O longa representava o Brasil na premiação e disputava a estatueta com produções de diversos países, incluindo: “Sentimental Value” (Noruega), “Sirât” (Espanha), “It Was Just an Accident” (França) e “The Voice of Hind Rajab” (Tunísia).

Apesar da derrota, o filme chegou à cerimônia como uma das produções internacionais mais comentadas da temporada.

Destaque na temporada

O Agente Secreto teve uma campanha sólida ao longo do circuito de premiações e chegou ao Oscar com quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

O Agente Secreto 1 de 19

A produção mistura suspense político e drama histórico ao retratar a vida de um homem que assume uma identidade falsa durante o período da ditadura militar no Brasil.

Momento do cinema brasileiro

Nos últimos anos, o cinema brasileiro tem conquistado espaço crescente em festivais e premiações internacionais.

A indicação de “O Agente Secreto” reforça esse movimento e mantém o país entre os protagonistas da produção cinematográfica mundial.