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Brasil fica sem Oscar de Melhor Filme Internacional com ‘O Agente Secreto’

Produção de Kleber Mendonça Filho era uma das favoritas, mas a estatueta ficou com outro concorrente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:04

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional
“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, não venceu o Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. O prêmio ficou com Valor Sentimental da Noruega.

O longa representava o Brasil na premiação e disputava a estatueta com produções de diversos países, incluindo: “Sentimental Value” (Noruega), “Sirât” (Espanha), “It Was Just an Accident” (França) e “The Voice of Hind Rajab” (Tunísia).

Apesar da derrota, o filme chegou à cerimônia como uma das produções internacionais mais comentadas da temporada.

Destaque na temporada

O Agente Secreto teve uma campanha sólida ao longo do circuito de premiações e chegou ao Oscar com quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

A produção mistura suspense político e drama histórico ao retratar a vida de um homem que assume uma identidade falsa durante o período da ditadura militar no Brasil.

Momento do cinema brasileiro

Nos últimos anos, o cinema brasileiro tem conquistado espaço crescente em festivais e premiações internacionais.

A indicação de “O Agente Secreto” reforça esse movimento e mantém o país entre os protagonistas da produção cinematográfica mundial.

A expectativa agora é que o filme amplie ainda mais sua circulação internacional após a visibilidade conquistada com a campanha do Oscar.

Tags:

Cinema O Agente Secreto Wagner Moura Kleber Mendonça Filho Oscar 2026

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