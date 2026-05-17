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Ana Maria Braga revela que mudou sobrenome há 10 anos: 'Queria entrar na Itália dizendo que sou italiana'

Na série, Ana Maria também fala sobre momentos marcantes da própria trajetória

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:00

Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26
Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Maria Braga revelou que mudou oficialmente o sobrenome há cerca de 10 anos, detalhe que muita gente desconhecia. A apresentadora contou a história na série “Aprendi Vivendo”, que será publicada nas redes sociais dela a partir da próxima terça-feira (19).

Ana Maria Braga de férias na Itália

Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
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Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram

Segundo Ana Maria, a mudança aconteceu após ela descobrir mais informações sobre a origem italiana da família paterna.

Antes, a comandante do Mais Você assinava como Ana Maria Braga Maffei. Atualmente, ela usa oficialmente o sobrenome Maffeis. “Eu queria poder entrar na Itália dizendo que eu sou italiana. Para mim é a raiz da gente”, explicou a apresentadora.

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Na série, Ana Maria também fala sobre momentos marcantes da própria trajetória, incluindo o diagnóstico de câncer em 2001, os memes que viralizaram na internet e reflexões sobre envelhecimento, autoestima e liberdade.

A produção será divulgada nas plataformas digitais da apresentadora ao longo das próximas semanas.

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