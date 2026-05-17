COMO ERA ANTES?

Ana Maria Braga revela que mudou sobrenome há 10 anos: 'Queria entrar na Itália dizendo que sou italiana'

Na série, Ana Maria também fala sobre momentos marcantes da própria trajetória

Kamila Macedo

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:00

Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Maria Braga revelou que mudou oficialmente o sobrenome há cerca de 10 anos, detalhe que muita gente desconhecia. A apresentadora contou a história na série “Aprendi Vivendo”, que será publicada nas redes sociais dela a partir da próxima terça-feira (19).

Ana Maria Braga de férias na Itália 1 de 13

Segundo Ana Maria, a mudança aconteceu após ela descobrir mais informações sobre a origem italiana da família paterna.

Antes, a comandante do Mais Você assinava como Ana Maria Braga Maffei. Atualmente, ela usa oficialmente o sobrenome Maffeis. “Eu queria poder entrar na Itália dizendo que eu sou italiana. Para mim é a raiz da gente”, explicou a apresentadora.

Na série, Ana Maria também fala sobre momentos marcantes da própria trajetória, incluindo o diagnóstico de câncer em 2001, os memes que viralizaram na internet e reflexões sobre envelhecimento, autoestima e liberdade.