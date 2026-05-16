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Vestido de R$ 45 mil, carrossel e bolo gigante: tudo sobre a festa de Vicky, a filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Vicky comemorou os 6 anos em fazenda da família com estética inspirada nos Hamptons e clima country de luxo

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 21:15

Vicky completou 6 anos Crédito: Reprodução

Vicky Justus ganhou uma festa luxuosa para celebrar seus 6 anos neste sábado (16), em uma fazenda da família no interior de São Paulo. A comemoração apostou no tema “cowgirl chic”, com referências ao lifestyle sofisticado dos Hamptons, em Nova York.

Festa de 6 anos de Vicky Justus 1 de 25

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky deixou de lado os temas infantis usados nos anos anteriores, como Disney, Ariel, Moana e Tinker Bell, para mergulhar em um universo country sofisticado, com decoração elegante, flores e atrações espalhadas pela propriedade.

A festa foi produzida pela party planner Andrea Guimarães, que explicou que a escolha da fazenda aconteceu justamente pela conexão natural do espaço com o conceito da celebração. “A festa vai ser na fazenda da família, porque tem muito a ver com o tema. A gente vai transformar o espaço, mas mantendo a essência”, afirmou.

Segundo Andrea, a proposta visual misturou referências de polo, hipismo, casas de veraneio e estética western refinada, mas sem exageros cenográficos.

A paleta escolhida para a decoração trouxe tons suaves de verde, salmão, bege e rosa queimado. Os tradicionais balões deram lugar a grandes arranjos florais assinados por Tetê Castanha.

Outro detalhe que chamou atenção foi o bolo monumental encomendado por Vicky. Produzido pela confeiteira Mariana Junqueira, o doce tinha cerca de 1,70 metro de altura, seguindo as cores da festa e repleto de flores espalhadas pela estrutura. O bolo era maior que a própria irmã da aniversariante, Rafa Justus, que tem 1,65m. “A Vicky disse que queria um bolo bem grande”, contou Andrea Guimarães.

A aniversariante também roubou a cena com um look country infantil cuidadosamente pensado para a ocasião. Vicky apareceu usando um conjunto em camurça rosé com franjas, combinado a uma blusa branca com mangas bufantes e botas western verde menta com bordados florais em rosa. O visual foi finalizado com um chapéu marrom de feltro.

Já Ana Paula Siebert apostou em um vestido floral da grife francesa Chloé avaliado em cerca de R$ 45 mil. O modelo, chamado “Floral Ruffle Tiered High-Low Balloon Babydoll Dress”, custa aproximadamente US$ 9 mil e traz babados volumosos, estampa floral delicada e comprimento high-low. Ela completou o visual com botas western marrons e acessórios dourados.

Roberto Justus surgiu em um visual mais clean, usando camisa de linho em tom salmão claro, calça branca de alfaiataria e mocassins neutros.

Apesar do clima sofisticado, a família fez questão de manter o foco no universo infantil. A fazenda recebeu atrações como carrossel, cavalo mecânico, simuladores, escorregadores e espaços interativos para as crianças.