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Adeus, Gerluce! Sophie Charlotte surge de cabelo curtinho e visual 'diferentão' após fim de ‘Três Graças’

Atriz surpreendeu fãs com mudança no visual

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:10

Sophi Charlotte não nasceu no Brasil
Sophi Charlotte não nasceu no Brasil Crédito: Divulgação | Globo

Sophie Charlotte decidiu mudar completamente o visual após o fim das gravações da novela Três Graças, que chega ao último capítulo nesta sexta-feira (15).

A atriz apareceu com os cabelos bem mais curtos em uma foto ao lado de Fiorella Mattheis e do fotógrafo André Nicolau.

Novo visual de Sophie Charlotte

Sophie Charlotte por Reprodução
Sophie Charlotte por Reprodução
Sophi Charlotte como Gerluce por Divulgação | Globo
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Sophie Charlotte por Reprodução

Além do corte no estilo chanel, Sophie também surgiu com as sobrancelhas descoloridas, o que chamou atenção dos fãs nas redes sociais.

A mudança marca a despedida definitiva da personagem Gerluce, vivida pela atriz na trama.

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Assim como Sophie, outros artistas também aproveitaram o fim da novela para renovar o visual. Entre os nomes citados pelos fãs estão Grazi Massafera, Belo e Viviane Araújo.

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