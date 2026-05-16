Adeus, Gerluce! Sophie Charlotte surge de cabelo curtinho e visual 'diferentão' após fim de ‘Três Graças’

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:10
Sophie Charlotte decidiu mudar completamente o visual após o fim das gravações da novela Três Graças, que chega ao último capítulo nesta sexta-feira (15).
A atriz apareceu com os cabelos bem mais curtos em uma foto ao lado de Fiorella Mattheis e do fotógrafo André Nicolau.
Novo visual de Sophie Charlotte
Além do corte no estilo chanel, Sophie também surgiu com as sobrancelhas descoloridas, o que chamou atenção dos fãs nas redes sociais.
A mudança marca a despedida definitiva da personagem Gerluce, vivida pela atriz na trama.
Assim como Sophie, outros artistas também aproveitaram o fim da novela para renovar o visual. Entre os nomes citados pelos fãs estão Grazi Massafera, Belo e Viviane Araújo.