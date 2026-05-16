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Adeus, Gerluce! Sophie Charlotte surge de cabelo curtinho e visual 'diferentão' após fim de ‘Três Graças’

Atriz surpreendeu fãs com mudança no visual

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:10

Sophi Charlotte não nasceu no Brasil Crédito: Divulgação | Globo

Sophie Charlotte decidiu mudar completamente o visual após o fim das gravações da novela Três Graças, que chega ao último capítulo nesta sexta-feira (15).

A atriz apareceu com os cabelos bem mais curtos em uma foto ao lado de Fiorella Mattheis e do fotógrafo André Nicolau.

Novo visual de Sophie Charlotte 1 de 3

Além do corte no estilo chanel, Sophie também surgiu com as sobrancelhas descoloridas, o que chamou atenção dos fãs nas redes sociais.

A mudança marca a despedida definitiva da personagem Gerluce, vivida pela atriz na trama.