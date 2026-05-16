CONSTRUÇÃO CIVIL

Construtoras começam a utilizar cimento vivo que conserta rachaduras e fissuras sozinho e resolve problema clássico da engenharia

Projeções matemáticas de uso de bactérias dentro de materiais de construção apresentam modelo em que peças poderiam reparar pequenas fissuras sozinhas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:12

Modelo prevê microorganismos como células operárias dormentes Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

O fator de cura é um conceito comum nos quadrinhos: o ato de um corpo se autorregenerar. Mas você sabia que isso pode se tornar realidade também em prédios? É isso que aponta um estudo sobre cimento com bactérias capaz de se regenerar sozinho.

Um estudo da Delft University of Technology investigou a viabilidade desse modelo por meio de uma projeção matemática. A proposta era que as bactérias presentes no material servissem como “operários dormentes” até o surgimento de fissuras.

Processo de biomineralização no microscópio 1 de 8

Como isso funcionaria?

O modelo se baseia em um processo de biomineralização, em que organismos vivos agem como “pedreiros”, sedimentando material. Nesse processo, foram utilizadas bactérias Bacillus pseudofirmus e Bacillus cohnii, junto de cápsulas com lactato de cálcio.

A teoria era que essas colônias e cápsulas permanecessem dormentes até o surgimento de fissuras ou rachaduras. Após o contato com a água, esses microrganismos utilizariam as cápsulas como matéria-prima para preencher as lacunas.

Durante o processo, as bactérias converteriam o lactato em carbonato de cálcio, também conhecido como calcário Crédito: James St. John / Wikimedia Commons

Resultados apresentados

O modelo se mostrou funcional, mas para pequenas aplicações, em que a fissura tinha compatibilidade com o tamanho da cápsula de lactato.

No principal teste simulado, uma cápsula de 1,5 milímetro de raio conseguiu fechar uma rachadura de 1 milímetro em cerca de 72 horas.

O modelo mostrou que rachaduras de até 1 milímetro tinham maior chance de ser preenchidas pelo carbonato. Já fissuras maiores, de 2 milímetros, tiveram apenas fechamento parcial. Ou seja, o material não conseguiu cobrir toda a área necessária.