Construtoras começam a utilizar cimento vivo que conserta rachaduras e fissuras sozinho e resolve problema clássico da engenharia

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:12
O fator de cura é um conceito comum nos quadrinhos: o ato de um corpo se autorregenerar. Mas você sabia que isso pode se tornar realidade também em prédios? É isso que aponta um estudo sobre cimento com bactérias capaz de se regenerar sozinho.
Um estudo da Delft University of Technology investigou a viabilidade desse modelo por meio de uma projeção matemática. A proposta era que as bactérias presentes no material servissem como “operários dormentes” até o surgimento de fissuras.
Processo de biomineralização no microscópio
O modelo se baseia em um processo de biomineralização, em que organismos vivos agem como “pedreiros”, sedimentando material. Nesse processo, foram utilizadas bactérias Bacillus pseudofirmus e Bacillus cohnii, junto de cápsulas com lactato de cálcio.
A teoria era que essas colônias e cápsulas permanecessem dormentes até o surgimento de fissuras ou rachaduras. Após o contato com a água, esses microrganismos utilizariam as cápsulas como matéria-prima para preencher as lacunas.
O modelo se mostrou funcional, mas para pequenas aplicações, em que a fissura tinha compatibilidade com o tamanho da cápsula de lactato.
No principal teste simulado, uma cápsula de 1,5 milímetro de raio conseguiu fechar uma rachadura de 1 milímetro em cerca de 72 horas.
O modelo mostrou que rachaduras de até 1 milímetro tinham maior chance de ser preenchidas pelo carbonato. Já fissuras maiores, de 2 milímetros, tiveram apenas fechamento parcial. Ou seja, o material não conseguiu cobrir toda a área necessária.
Outro ponto importante é que, no caso da fissura de 1 milímetro, só cerca de 60% do lactato de cálcio da cápsula foi usado. Isso sugere que ainda poderia sobrar material para ajudar em novos reparos.