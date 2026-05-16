Morre Milton Naves, voz histórica do rádio esportivo, aos 70 anos

Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:16
Milton Naves morreu neste sábado (16), aos 70 anos. A informação foi confirmada pela família. Conhecido como uma das vozes mais marcantes do rádio esportivo mineiro, Milton trabalhou por mais de quatro décadas na cobertura esportiva e ganhou notoriedade pelo bordão “Show de Bola”, popularizado na Rádio Itatiaia.
Ao longo da carreira, o narrador cobriu nove edições da Copa do Mundo e se consolidou como um dos principais nomes da comunicação esportiva em Minas Gerais.
Milton Naves deixa dois filhos.
O velório acontecerá entre 15h e 19h no Funeral House, localizado na Avenida Afonso Pena, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Segundo a família, a cerimônia será restrita a parentes e amigos, e o corpo será cremado.