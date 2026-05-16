Baiano Isaquias Queiroz conquista ouro e Brasil faz dobradinha inédita em etapa da Copa do Mundo

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:24
O Brasil brilhou neste sábado (16) na etapa de Brandemburgo da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, na Alemanha. Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro no C1 500m, enquanto Gabriel Nascimento garantiu o bronze na mesma prova. A prata ficou com o chinês Ji Bowen.
Isaquias dominou a disputa desde o início e terminou a prova em 1min52s55. O chinês cruzou logo atrás, com 1min52s65. Já Gabriel Nascimento, de 20 anos, fez uma recuperação na reta final e completou o percurso em 1min54s60.
Isaquias Queiroz é um dos maiores nomes do esporte olímpico brasileiro
A medalha de ouro representa a segunda conquista de Isaquias nesta edição da Copa do Mundo. Na semana passada, na etapa disputada na Hungria, o brasileiro havia ficado com a prata nos 500 metros, justamente atrás de Ji Bowen.
A temporada de 2026 já soma pontos para o ranking olímpico visando os Jogos de Los Angeles 2028.
Além das provas olímpicas, o Brasil também subiu ao pódio nas disputas paralímpicas. Fernando Rufino venceu os 200 metros da classe VL2 e conquistou o ouro com tempo de 53s44.
Na sequência, Giovane Vieira levou o bronze nos 200 metros da classe VL3, com marca de 49s00.