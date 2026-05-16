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Praias impróprias para banho: veja os 11 pontos de Salvador que devem ser evitados neste sábado (16)

Inema divulgou novo boletim de balneabilidade e emitiu alerta para trechos da orla da capital baiana

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:37

Praia de São Tomé de Paripe Crédito: Carolina Cerqueira/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos divulgou nesta sexta-feira (15) um novo boletim de balneabilidade apontando que 11 praias de Salvador estão impróprias para banho neste fim de semana.

Entre os pontos com alerta estão São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Armação, Boca do Rio, Corsário, Patamares e Rio Vermelho (próximo ao Morro da Paciência).

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No Rio Vermelho, o trecho considerado inadequado fica em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo ao Morro da Paciência.

Apesar dos alertas, grande parte da orla da capital segue liberada para banho. Segundo o Inema, 26 trechos foram classificados como próprios.

Entre as praias liberadas estão Tubarão, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Praia do Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã e Stella Maris.