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Praias impróprias para banho: veja os 11 pontos de Salvador que devem ser evitados neste sábado (16)

Inema divulgou novo boletim de balneabilidade e emitiu alerta para trechos da orla da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:37

Praia de São Tomé de Paripe
Praia de São Tomé de Paripe Crédito: Carolina Cerqueira/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos divulgou nesta sexta-feira (15) um novo boletim de balneabilidade apontando que 11 praias de Salvador estão impróprias para banho neste fim de semana.

Entre os pontos com alerta estão São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Armação, Boca do Rio, Corsário,  Patamares e Rio Vermelho (próximo ao Morro da Paciência).

Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de SalvadorConheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha
Entorno do Farol da Barra - Também próximo ao Farol da Barra está o naufrágio Ho Mei, bastante conhecido entre mergulhadores pela sua localização e condições de visitação. por Arquivo/CORREIO
Na região do Comércio e da Praia da Boa Viagem estão os naufrágios do Ferry Boat Agenor Gordilho, do Rebocador Vega, do Blackadder e do Galeão Santo André, todos localizados na altura do bairro do Comércio, com acesso pela área da Boa Viagem. por Marina Silva/CORREIO*
Mais afastado da costa, entre o Farol da Barra e o bairro de Humaitá, encontra-se o naufrágio Queen. por Shutterstock
Na costa do Rio Vermelho, em áreas mais afastadas da linha da praia, estão localizados o Galeão Sacramento e o Ferry Juracy Magalhães, distribuídos entre o Farol da Barra e o Rio Vermelho. por Gabriel Coimbra/Divulgação
Na região do Morro do Cristo está o naufrágio Reliance, um ponto conhecido e bastante citado entre os praticantes de mergulho. por Almiro Lopes
Em mar aberto, ao largo da Ilha de Itaparica, encontram-se os naufrágios Piaçava, Carvão, NSA Senhora do Rosário, Cascos e o Galeão Ultrech, formando um importante conjunto histórico submerso. por Divulgação
Após Itapuã, em frente à praia de Jauá, estão localizados o Vapor de Roda Gâmbie e o Paquete Paraná, ambos fora da área central de Salvador. por Amanda Oliveira
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Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha

No Rio Vermelho, o trecho considerado inadequado fica em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo ao Morro da Paciência.

Apesar dos alertas, grande parte da orla da capital segue liberada para banho. Segundo o Inema, 26 trechos foram classificados como próprios.

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Entre as praias liberadas estão Tubarão, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Praia do Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã e Stella Maris.

O monitoramento é realizado regularmente pelo Inema para avaliar a qualidade da água e orientar moradores e turistas sobre os riscos de banho em áreas contaminadas.

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