Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Golpistas criam site falso do Desenrola 2.0 e cobram Pix para 'limpar nome' no Serasa

Governo alerta que programa oficial de renegociação de dívidas não cobra qualquer taxa dos usuários

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:28

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola
Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola Crédito: agencia brasil

Golpistas estão usando páginas falsas que imitam sites oficiais do Ministério da Fazenda para enganar pessoas interessadas no Desenrola Brasil 2.0, programa federal criado para renegociação de dívidas. O alerta foi divulgado pelo próprio governo federal, que informou que criminosos têm cobrado valores via Pix sob a promessa de “limpar o nome” em poucos dias.

Segundo o Ministério da Fazenda, o programa oficial não cobra nenhum tipo de taxa para participação.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
1 de 9
Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

Nos sites fraudulentos, os usuários são induzidos a consultar CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa. Em seguida, os golpistas pedem informações sobre dívidas, como débitos de cartão de crédito, e exigem pagamentos alegando “taxas administrativas” e “custos de processamento eletrônico”.

A promessa feita pelas páginas falsas é de regularização rápida do nome, em até cinco dias.

Em nota, o governo orientou que interessados procurem diretamente bancos e instituições financeiras para negociar dívidas e verificar condições do programa.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos' - a reflexão de Viktor Frankl sobre força emocional

Frase do dia da Psicologia: 'Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos' - a reflexão de Viktor Frankl sobre força emocional

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma' - o pensamento de Sêneca sobre autocontrole e maturidade

Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma' - o pensamento de Sêneca sobre autocontrole e maturidade

Imagem - Anjo da Guarda manda recado forte para 4 signos neste sábado (16 de maio): algo precisa ser deixado para trás

Anjo da Guarda manda recado forte para 4 signos neste sábado (16 de maio): algo precisa ser deixado para trás

Lançado neste mês, o Desenrola Brasil 2.0 busca ampliar renegociações de débitos e facilitar acesso ao crédito com juros menores.

O programa é voltado principalmente para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105.

Além das famílias, a iniciativa também contempla estudantes com dívidas do Fies, agricultores familiares inadimplentes, aposentados, pensionistas e pequenas empresas.

Entre as medidas previstas estão descontos sobre dívidas, redução de juros e possibilidade de troca de débitos mais caros por condições consideradas mais acessíveis.

A expectativa do governo é renegociar até R$ 58 bilhões em dívidas em todo o país.

Mais recentes

Imagem - Vereadores aprovam pagamento de passagem para que pessoas em situação de rua deixem cidade do Sudeste

Vereadores aprovam pagamento de passagem para que pessoas em situação de rua deixem cidade do Sudeste
Imagem - Passageira de ônibus é encontrada morta em assento durante viagem interestadual

Passageira de ônibus é encontrada morta em assento durante viagem interestadual
Imagem - Justiça reconhece gordofobia em demissão de funcionária antes de cirurgia bariátrica

Justiça reconhece gordofobia em demissão de funcionária antes de cirurgia bariátrica