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Golpistas criam site falso do Desenrola 2.0 e cobram Pix para 'limpar nome' no Serasa

Governo alerta que programa oficial de renegociação de dívidas não cobra qualquer taxa dos usuários

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:28

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola Crédito: agencia brasil

Golpistas estão usando páginas falsas que imitam sites oficiais do Ministério da Fazenda para enganar pessoas interessadas no Desenrola Brasil 2.0, programa federal criado para renegociação de dívidas. O alerta foi divulgado pelo próprio governo federal, que informou que criminosos têm cobrado valores via Pix sob a promessa de “limpar o nome” em poucos dias.

Segundo o Ministério da Fazenda, o programa oficial não cobra nenhum tipo de taxa para participação.

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Nos sites fraudulentos, os usuários são induzidos a consultar CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa. Em seguida, os golpistas pedem informações sobre dívidas, como débitos de cartão de crédito, e exigem pagamentos alegando “taxas administrativas” e “custos de processamento eletrônico”.

A promessa feita pelas páginas falsas é de regularização rápida do nome, em até cinco dias.

Em nota, o governo orientou que interessados procurem diretamente bancos e instituições financeiras para negociar dívidas e verificar condições do programa.

Lançado neste mês, o Desenrola Brasil 2.0 busca ampliar renegociações de débitos e facilitar acesso ao crédito com juros menores.

O programa é voltado principalmente para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105.

Além das famílias, a iniciativa também contempla estudantes com dívidas do Fies, agricultores familiares inadimplentes, aposentados, pensionistas e pequenas empresas.

Entre as medidas previstas estão descontos sobre dívidas, redução de juros e possibilidade de troca de débitos mais caros por condições consideradas mais acessíveis.