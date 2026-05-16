Golpistas criam site falso do Desenrola 2.0 e cobram Pix para 'limpar nome' no Serasa

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:28
Golpistas estão usando páginas falsas que imitam sites oficiais do Ministério da Fazenda para enganar pessoas interessadas no Desenrola Brasil 2.0, programa federal criado para renegociação de dívidas. O alerta foi divulgado pelo próprio governo federal, que informou que criminosos têm cobrado valores via Pix sob a promessa de “limpar o nome” em poucos dias.
Segundo o Ministério da Fazenda, o programa oficial não cobra nenhum tipo de taxa para participação.
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Nos sites fraudulentos, os usuários são induzidos a consultar CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa. Em seguida, os golpistas pedem informações sobre dívidas, como débitos de cartão de crédito, e exigem pagamentos alegando “taxas administrativas” e “custos de processamento eletrônico”.
A promessa feita pelas páginas falsas é de regularização rápida do nome, em até cinco dias.
Em nota, o governo orientou que interessados procurem diretamente bancos e instituições financeiras para negociar dívidas e verificar condições do programa.
Lançado neste mês, o Desenrola Brasil 2.0 busca ampliar renegociações de débitos e facilitar acesso ao crédito com juros menores.
O programa é voltado principalmente para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105.
Além das famílias, a iniciativa também contempla estudantes com dívidas do Fies, agricultores familiares inadimplentes, aposentados, pensionistas e pequenas empresas.
Entre as medidas previstas estão descontos sobre dívidas, redução de juros e possibilidade de troca de débitos mais caros por condições consideradas mais acessíveis.
A expectativa do governo é renegociar até R$ 58 bilhões em dívidas em todo o país.