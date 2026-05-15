Passageira de ônibus é encontrada morta em assento durante viagem interestadual

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Mariana Rios
Publicado em 15 de maio de 2026 às 22:30
Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual durante uma viagem no interior de São Paulo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15), em São José do Rio Preto, após passageiros e funcionários perceberem que ela não reagia durante uma parada do coletivo.
Segundo informações da polícia, a vítima estava sentada em uma das poltronas do ônibus e aparentava estar dormindo. A suspeita surgiu quando outros passageiros tentaram acordá-la sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local.
Segundo informações do g1, Maria Lúcia de Faria era natural de Edéia (GO) e viajava de Foz do Iguaçu (PR) para Goiânia (GO), um trajeto de 1.374 quilômetros e cerca de 17 horas, sem paradas.
O ônibus fazia uma viagem interestadual e havia parado em um ponto de apoio na região quando o corpo foi identificado.
Em nota, a RodeRotas, empresa à qual pertence o ônibus, lamentou a morte da passageira e informou que o veículo saiu às 17h de quinta-feira (14) de Foz do Iguaçu. A empresa informou aindaque assim que a situação foi constatada, acionou o atendimento de emergência e prestou o suporte necessário às autoridades.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda os resultados dos exames periciais para determinar a causa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).