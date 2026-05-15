Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passageira de ônibus é encontrada morta em assento durante viagem interestadual

Outras pessoas que viajavam no mesmo veículo perceberam que a vítima não respondia; polícia investiga causa da morte

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 15 de maio de 2026 às 22:30

Passageira tinha 66 anos, era natural de Edéia (GO) e viajava de Foz do Iguaçu (PR) para Goiânia (GO), um trajeto de 1.374 quilômetros e cerca de 17 horas, sem paradas
Passageira tinha 66 anos, era natural de Edéia (GO) e viajava de Foz do Iguaçu (PR) para Goiânia (GO), um trajeto de 1.374 quilômetros e cerca de 17 horas, sem paradas Crédito: Divulgação

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual durante uma viagem no interior de São Paulo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15), em São José do Rio Preto, após passageiros e funcionários perceberem que ela não reagia durante uma parada do coletivo.

Segundo informações da polícia, a vítima estava sentada em uma das poltronas do ônibus e aparentava estar dormindo. A suspeita surgiu quando outros passageiros tentaram acordá-la sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local.

Segundo informações do g1, Maria Lúcia de Faria era natural de Edéia (GO) e viajava de Foz do Iguaçu (PR) para Goiânia (GO), um trajeto de 1.374 quilômetros e cerca de 17 horas, sem paradas.

O ônibus fazia uma viagem interestadual e havia parado em um ponto de apoio na região quando o corpo foi identificado. 

Em nota, a RodeRotas, empresa à qual pertence o ônibus, lamentou a morte da passageira e informou que o veículo saiu às 17h de quinta-feira (14) de Foz do Iguaçu. A empresa informou aindaque assim que a situação foi constatada, acionou o atendimento de emergência e prestou o suporte necessário às autoridades.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda os resultados dos exames periciais para determinar a causa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Tags:

Ônibus Passageira

Mais recentes

Imagem - Justiça reconhece gordofobia em demissão de funcionária antes de cirurgia bariátrica

Justiça reconhece gordofobia em demissão de funcionária antes de cirurgia bariátrica
Imagem - Vladimir Sacchetta, jornalista e pesquisador, morre aos 75 anos

Vladimir Sacchetta, jornalista e pesquisador, morre aos 75 anos
Imagem - Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros

Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros